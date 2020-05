'Winkelverkoop in Oostenrijk geeft ons vertrouwen bij heropstart'

Op enkele uitzonderingen na is er geen stormloop op de eerste dag dat alle winkels in België open zijn. 'Het signaal uit Oostenrijk stemt ons gematigd positief over de verdere herneming van de omzet in België', zegt Michel Van Geyte, de CEO van Leasinvest.

Jan Denys, de CEO van Retail Estates, rijdt vandaag en morgen van het ene naar het andere retailpark van de groep. 'Alle winkels gaan open. Nergens zie je een overrompeling. Hier en daar is er een echte file aan een winkel. Bijvoorbeeld aan de Action in ons retailpark in Westerlo. We zetten daar onze drone in om te waarschuwen als te veel bezoekers te dicht samenkomen.' Real Estates werkte de voorbije weken tot ieders tevredenheid al met zo'n drone in Nederland.

De bezoekers leven de coronamaatregelen volgens Denys zeer goed na. 'Ik kan alleen vaststellen dat veel shoppers duidelijk nog heel bang zijn. Het is het feest van de runshoppping.'

Michel Van Geyte, de CEO van Leasinvest is, gezien de omstandigheden gematigd positief. 'We halen met Leasinvest 10 procent van onze huurinkomsten uit retail in Oostenrijk. Daar gingen de winkels drie weken geleden open. We kregen net de informatie dat het aantal bezoekers vorige zaterdag op hetzelfde niveau lag als een jaar geleden. De omzet lag zelfs iets hoger. Veel mensen hebben de voorbije weken aankopen uitgesteld. Nu gaan ze er voor. Op 15 mei opent daar nu ook de horeca.'

Leasinvest is voor de helft actief in retail en de andere helft in kantoren. 70 procent van de retailhuurinkomsten komen uit Luxemburg. 'De winkels zijn er heropend zoals bij ons. De eerste aanduidingen zijn zeker niet slecht. Maar heel wat van onze winkels hebben klanten uit België. De echte herleving kan er maar komen als de grens opnieuw opengaat, waarschijnlijk op 8 juni.' Leasinvest is ook een belangrijke aandeelhouder van Retail Estates.

Huurcontracten

Nu door de heropening duidelijk is geworden hoe lang de winkels gesloten zijn geweest, kan concreet worden gepraat over een korting op de huur. 'In een derde van de winkels is dat geregeld, voor een derde zijn er constructieve onderhandelingen, voor een derde staan we nergens. Sommige winkeliers betalen gewoon niet en laten niets weten. Absurd', zegt Van Geyte.