‘Wondermiddel' van Trump verboden voor covidpatiënten in VS

De medicijnenwaakhond liet het gebruik van de middelen toe in noodgevallen bij behandelingen tegen het coronavirus. Maar ook dat gebruik in uitzonderlijke omstandigheden is niet langer toegelaten.

Hydroxychloroquine werd door de Amerikaanse president Donald Trump regelmatig de hemel in geprezen. In combinatie met een antibioticum zou het een van de grootste doorbraken in de geschiedenis van de geneeskunde kunnen worden, aldus de president. Hij zei op zeker moment ook dat hij de middelen zelf had genomen, uit voorzorg na enkele coronabesmettingen in zijn omgeving.