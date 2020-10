Ziekenhuiscijfers blijven sterk stijgen

Op intensieve zorg liggen nu 1.057 covidpatiënten. In het huidige tempo is binnen de week de maximumcapaciteit van 2.000 bereikt in de Belgische ziekenhuizen.

De nieuwe coronamaatregelen hebben nog geen knik veroorzaakt in de besmettings- en ziekenhuiscijfers, blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano, het covidcijferfabriekje van de overheid. Het virus woekert nu ook steeds harder in de rusthuizen.

De federale topministers en ministers-presidenten van de deelstaten buigen zich deze namiddag in het Overlegcomité over een forse verstrenging van het corona-regime. Premier Alexander De Croo (Open VLD) liet al verstaan dat de leidraad voor elke beslissing de pandemiestatistieken worden. De jongste cijfers leren dat alles op rood blijft staan, blijkt uit een update door de wetenschappelijke overheidsinstelling Sciensano. 'Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames blijven sterk doorstijgen', aldus viroloog Steven Van Gucht. 'We kunnen de langverwachte kentering nog niet opmerken.'

Druk blijft toenemen

Per dag zijn er nu gemiddeld 15.316 besmettingen. Maar dat cijfer is niet langer betrouwbaar door een gewijzigde teststrategie. De Universiteit Hasselt berekende dat het aantal besmettingen 18.000 per dag zou bedragen zonder aanpassing van de teststrategie - alleen mensen met symptomen worden nog getest. Van een vertraagde groei van de pandemie is dus niet echt sprake. De voorbije week waren er voor het eerst in ons land meer dan 100.000 nieuwe besmettingen.

De druk op de ziekenhuizen blijft ook toenemen. De voorbije dagen waren er records voor het aantal nieuwe opnames - woensdag 743 en 673 donderdag. In de ziekenhuizen liggen nu 6.187 mensen met Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Op intensieve zorg is de kaap van 1.000 patiënten gerond. 'Zonder buiging van de curves wordt de maximumcapaciteit van 2.000 covidbedden op intensieve zorg binnen zeven dagen bereikt', luidt de boodschap. De politiek staat zo met de rug tegen de muur.

Verdrievoudiging in rusthuizen

When it rains, it pours. Uit de nieuwste cijfers over de woon-zorgcentra blijkt dat het aantal besmettingen er in één week tijd vertwee- en zelfs verdrievoudigd is. In Vlaanderen gaat het van 11 naar 25 besmettingen per 1.000 inwoners, in Wallonië van 23 naar 67 per 1.000 en in Brussel van 13 naar 39 per 1.000.

In Vlaanderen telt nu 31 procent van de woon-zorgcentra minstens één covidgeval, tegenover 17 procent vorige week. In Wallonië gaat het om 51 procent en in Brussel om 43 procent. Ook het aantal grote uitbraken, met tien of meer gevallen, is in opmars. In Vlaanderen is dat het geval in 8 procent van de rusthuizen, meer dan een verdubbeling in een week. In Wallonië is het 15 procent, in Brussel 11 procent.

