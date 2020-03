Ziekenhuizen klagen over niet-aansluitende maskers

In contact met coronapatiënten moet het medisch personeel in principe FFP2-mondmaskers dragen.

Een deel van de 770.000 FFP2-maskers die de overheid aan de ziekenhuizen heeft bezorgd en die in contact met coronapatiënten moeten worden gedragen, blijkt te groot of te klein voor het zorgpersoneel.

De federale overheid heeft de afgelopen week meer dan 775.000 FFP2-maskers verdeeld onder de ziekenhuizen. Die beschermen het personeel veel beter dan gewone chirurgische maskers en moeten in contact met coronapatiënten met ernstige symptomen worden gedragen. De maskers kwamen er juist op tijd. Veel ziekenhuizen zitten haast door hun voorraad heen, waardoor het personeel onbeschermd dreigde te moeten werken.

Met een deel van de geleverde maskers is evenwel een probleem, vernam De Tijd bij bronnen in de administratie. Ze beschikken weliswaar over de nodige certificaten - Amerikaanse in dit geval. Dat betekent dat ze de ingeademde lucht voldoende filteren en de zorgverstrekkers in principe in hoge mate beschermen tegen het virus.

Maar de maskers - die met elastieken worden bevestigd achter de oren van artsen en verpleegkundigen - sluiten niet bij iedereen goed aan. Bij sommigen kan het virus langs openingen aan de mond en de neus binnenglippen.

Er wordt op gewezen dat mondmaskers in verschillende maten bestaan. Een deel van de geleverde voorraad is slechts in een of een beperkt aantal maten beschikbaar. 'In normale omstandigheden kunnen we in alle maten voorzien, maar door het coronavirus zijn de omstandigheden niet normaal', klinkt het.

Creatieve oplossingen

Verschillende ziekenhuizen hebben het probleem bij de federale overheid aangekaart. Doordat hun voorraad stilaan uitgeput raakt en ze de maskers nodig hebben, denken sommige hospitalen aan creatieve oplossingen zoals het inkorten van de rekkers, maar ideaal is die situatie niet. De kans bestaat bovendien dat het personeel uit gezondheidsredenen weigert met zulke maskers te werken.

In Nederland werden de ziekenhuizen met een gelijkaardig probleem geconfronteerd. 600.000 mondmaskers bleken onvoldoende aansluitend te zijn, waardoor de Nederlandse minister van Volksgezondheid een terugroepactie is begonnen.

Al was het probleem daar naar verluidt ernstiger. Niet alleen pasten vele maskers onvoldoende op het gezicht van de zorgverstrekkers, sommigen bleken ook onvoldoende lucht te kunnen filteren.

'Geen probleem voor volksgezondheid'

Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer (Open VLD), die sinds vorige week belast is met het zoeken naar mondmaskers, erkent dat sommige maskers onvoldoende aansluiten. Over hoeveel maskers het gaat, kan hij niet zeggen.

'Een probleem voor de volksgezondheid is er evenwel nooit geweest', zegt zijn woordvoerster. Het kabinet-De Backer zoekt uit hoe de maskers kunnen worden aangepast, zodat ze alsnog bruikbaar zijn.

Door de uitbraak van het coronavirus is zowat de hele wereld koortsachtig op zoek naar mondmaskers. De meeste landen zijn daarvoor afhankelijk van China, maar door de uitbraak in eigen land exporteert de Volksrepubliek minder. Heel wat malafide bedrijven hebben bovendien geld geroken, waardoor overheden bijzonder goed moeten opletten met wie ze in zee gaan.