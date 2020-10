Ziekenhuizen maken extra coronabedden vrij op intensieve zorg

Het aantal patiënten op intensieve zorg verdubbelt om de elf dagen. Dat betekent dat in het huidige tempo begin november de drempel van 1.000 patiënten op intensieve zorg bereikt wordt. In de bestaande noodplannen hebben de Belgische ziekenhuizen samen 2.000 bedden op intensieve zorg beschikbaar. Nu al zitten verschillende ziekenhuizen in ons land in fase 1B. Dat is het geval voor Namen, Brussel, Luik en Ieper.

Luikse ziekenhuizen "bijna vol"

De ziekenhuizen in de provincie Luik slaan intussen alarm bij de regionale en federale autoriteiten. Het aantal patiënten met COVID-19 in de Luikse ziekenhuizen neemt constant toe. Daardoor komt de behandeling van andere aandoeningen in het gedrang, luidt het. 'Onze ziekenhuizen liggen bijna vol en de curves tonen duidelijk dat we in de provincie Luik over 48 à 72 uur onmogelijk nog patiënten kunnen opnemen voor wie een opname nodig is, of het nu om COVID-19 of niet gaat', schrijven de ziekenhuizen in een brief.