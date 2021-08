Ziekenhuizen zetten zich schrap voor nieuw coronaseizoen

Ons zorgsysteem is begonnen met de voorbereidingen van wat een potentieel warme coronawinter kan worden. Het spreiden van patiënten wordt cruciaal wegens de grote verschillen in vaccinatiegraad.

De Belgische ziekenhuizen zijn volop bezig met het oplijsten van het personeel dat ze de komende tijd op intensievezorgbedden met coronapatiënten kunnen inzetten. Dat doen ze op vraag van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC), de groep experts die de gezondheidszorg bijstaat in de coronacrisis.

Brief aan ziekenhuizen

De expertengroep bereidt het coronanajaar voor, zoals blijkt uit een nieuwe communicatie aan de ziekenhuizen, de eerste sinds 22 juni. 'We zien opnieuw een langzame, maar redelijk constante stijging van de opnames', staat in de brief.

De toestand toont dat ondanks de vaccinaties de besmettelijke deltavariant moeilijk te temmen is. Maandag lagen opnieuw 643 coronapatiënten in het ziekenhuis tegenover 581 vrijdag. Positiever nieuws is dat het aantal mensen op intensieve zorg een plateau lijkt te bereiken van ongeveer 170 patiënten.

Dat lijkt aan te geven dat de vaccins goed blijven werken tegen de ernstigste vorm van de ziekte. Een tegenvaller is dat de vaccins minder goed dan verwacht beschermen tegen infectie en transmissie. Het betekent dat het virus goed blijft circuleren, met het risico dat het opnieuw zwakkeren treft en weer veel mensen in het ziekenhuis doet belanden.

Virusvoorspellers

Door het relatief lage aantal besmettingen is het voor de virusvoorspellers moeilijk met stabiele scenario's te komen. Een nieuwe simulatie van de groep rond professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt en UAntwerpen) zegt dat het plausibel is dat de bezetting op intensieve tegen begin oktober naar 300 à 400 klimt. Al wordt herhaald dat een hoge mate van onzekerheid aan de prognoses kleeft.

De bezetting op intensieve zorg kan begin oktober stijgen naar 300 à 400. Prognose werkgroep-Niel Hens

De situatie doet de ziekenhuismanagers schakelen. De meeste ziekenhuizen zitten nu in fase 0. Dat wil zeggen dat ze 15 procent van hun capaciteit op intensieve zorg moeten vrijhouden voor covidpatiënten. Voor de volledige zorg komt dat neer op 300 covidbedden. In hun communicatie stellen de experts dat de ziekenhuizen binnen 48 uur naar de volgende fase moeten kunnen schakelen: 25 procent van hun intensieve capaciteit vrijhouden voor coronapatiënten (500 bedden).

Onrust over enkele trends

De demarche van de experts heeft ook te maken met de onrust over enkele trends. Ook al zitten de meeste ziekenhuizen ver van de alarmfase, er is sprake van grote lokale verschillen. Mee door de lage vaccinatiegraad en door inwoners die besmet terugkeren van vakantie is Brussel de coronahotspot. Met 10 procent van de inwoners is de hoofdstad goed voor een derde van de opnames en de patiënten op intensieve zorg. Stilaan komen ook Antwerpen-stad en de provincie Luik opzetten in de ziekenhuisstatistieken.

In enkele Brusselse ziekenhuizen is alweer de helft van de capaciteit op intensieve zorg ingenomen door coronapatiënten. Daarom hameren de experts op solidariteit tussen de ziekenhuizen.

Maar dat gaat met Vlaams en Waals gemor gepaard. 'Het valt niet te ontkennen dat er frustratie is', zegt Margot Cloet van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro. Iedereen zit al op zijn tandvlees en nu dreigen Vlaamse en Waalse ziekenhuizen de dupe te worden van de vooral in Brussel haperende vaccinatie.'

