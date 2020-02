Zo verhindert u dat corona uw bedrijf besmet

Een deel van de 118 Belgen die in quarantaine verblijven in Tenerife moet binnenkort weer aan het werk in België.

Het coronavirus legt economieën plat en veroorzaakt logistieke stilstand. Dat vertaalt zich in problemen die merkbaar zijn van de diensten- tot de productiesector. Welke praktische maatregelen kan een bedrijf treffen?

Wat als de werknemer niet op het werk geraakt?

Als quarantainemaatregelen een werk-nemer verhinderen in België te geraken, is de werkgever niet verplicht het loon te betalen. Onder meer voor dat soort situaties voerde minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) tijdelijk een uit-kering in voor ‘economische werkloosheid door overmacht’.

65 procent uitkering De uitkering voor 'economische werkloosheid door overmacht' bedraagt 65 procent van het loon (begrensd tot 2.700,75 euro bruto per maand).

Daarvoor kan een dossier geopend worden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die instaat voor een uitkering. Die bedraagt 65 procent van het loon (begrensd tot 2.700,75 euro bruto per maand). Op de termijn staat geen maximum. Zolang de RVA van mening is dat sprake is van overmacht wordt de uitkering betaald.

Ook wie technisch werkloos is omdat grondstoffen of onderdelen ontbreken omdat leveranciers logistiek in de knoei zitten, kan een beroep doen op de maatregel. Wie gerepatrieerd wordt en hier in quarantaine moet, heeft ook recht op de uitkering. Wie opgenomen is in het ziekenhuis neemt gewoon ziekteverlof en krijgt een maand zijn loon uitbetaald. Daarna kan hij terugvallen op het ziekenfonds.

Wat met thuiswerk?

Na de krokusvakantie keren tal van werknemers terug uit getroffen regio’s zoals Noord-Italië en Tenerife. ‘Werkgevers vragen hoe ze daarmee moeten omgaan’, zegt Isabel Plets, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht bij Lydian. Een werkgever is verplicht in te staan voor de veiligheid en gezondheid van al zijn werknemers.

Een werkgever kan zijn werknemer niet vragen langs te gaan bij zijn huisarts en met een attest aan te tonen dat hij kan werken. Isabel Plets Advocate

‘Een werkgever kan zijn werknemer niet vragen langs te gaan bij de huisarts en met een attest aan te tonen dat hij gezond is en kan werken’, zegt Plets. ‘Wel kan hij overeenkomen met de werknemer dat die thuiswerkt. Zeker als de werknemer al geregeld thuiswerkt of het bedrijf een telewerkpolicy heeft.’

Uiteraard moet dan loon betaald worden. Kan een werkgever ook thuiswerk opleggen aan een gezonde werkgever? ‘Dat lijkt juridisch niet zonder risico. Als je een gezonde werknemer verbiedt op het werk te komen, dan is dat een eenzijdige wijziging van de arbeidsplaats en van de arbeidsvoorwaarden. De werknemer kan daarvoor een vergoeding vragen. Of de rechtbanken die ook toekennen, is verre van zeker en zal afhangen van de specifieke omstandigheden.’

Wat met meetings?

Voor conferencecalls, vergaderingen waarbij (niet alle) werknemers fysiek aanwezig moeten zijn, zijn verschillende technologische tools voorhanden. De bekendste is Skype, het videobelprogramma van Microsoft. Met de gratis versie kan je met maximaal tien personen tegelijk videochatten.

Voor bedrijven heeft Microsoft Teams ontwikkeld, een groter communicatieplatform dat 250 mensen kan verenigen in een videogesprek. Dat werkt met abonnementen van 10,50 euro per gebruiker per maand. De tegenhanger Google heeft een gelijkaardige applicatie: Google Hangouts, maar daarvoor is ook hardware nodig. Die kost ruim 1.800 euro.