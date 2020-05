'Zolang er geen vaccin is, lijdt de hotelbusiness'

De appartementenbusiness van de familie Degroote uit Oostende zal snel de lockdown te boven komen. De hoteltak wacht een langere revalidatieperiode. Om rendabel te blijven openen de vijf luxehotels in Brugge 'gefaseerd'.

Twee maanden geleden was er ook voor de Groep Degroote geen vuiltje aan de lucht. De omzet was in een jaar met 50 procent gestegen tot 106 miljoen. Drie kwart werd gerealiseerd met de verkoop van 240 nieuwbouwappartementen. De vijf hotels met 370 kamers, goed voor een derde van alle luxekamers in Brugge, waren vorig jaar goed voor een omzet van 22 miljoen euro en een bezettingsgraad van 86 procent. Met een groepsebitda van 32 miljoen euro en een nettowinst van 23 miljoen euro deed de groep veel concullega’s blozen.

Vandaag zijn de kaarten grondig door elkaar geschud. Zowel de vastgoed- als de hoteltak moet opnieuw op gang worden getrokken. De broers David, Jan en Pieter stropen de mouwen op. Van de 200 medewerkers is de helft tijdelijk werkloos.

Inhaalbeweging

Normaal verkoopt Degroote 20 appartementen per maand. ‘Tijdens de lockdown werd via digitale weg nog 25 procent van het gewone volume gehaald.' De 10 miljoen euro die Degroote aan vastgoedomzet heeft verloren, haalt de groep dit jaar nog moeilijk in. Deze week kon de klassieke verkoop weer beginnen. ‘We zien de jongste twee weken dubbel zo veel aanvragen als voordien. Een deel is een inhaalbeweging. Juni wordt de maand van de waarheid.’ De eerste kopers zijn goed voorbereid. Ondanks de mondmaskers tekenen sommigen al bij het eerste contact.

David Degroote maakt zich weinig zorgen over het kustvastgoed. Dicht bij huis wordt het nieuwe normaal. Precies daarom wordt het herstel van de hoteltak een ander verhaal. ‘Zolang er geen vaccin is, is een herstel in ons luxesegment niet realistisch. Met wie vullen we 370 luxekamers? 15 procent van ons cliënteel komt uit België, 55 procent uit de rest van Europa, de rest is intercontinentaal.'

Het aantal Belgen deze zomer verdubbelen zou al een prestatie zijn. 'De Europeanen zien we niet terug voor september, de niet-Europeanen wellicht nog later. De Belgische virologen hebben misschien gelijk met hun manier van tellen, maar het relatief zeer hoge aantal Belgische doden in scheve internationale vergelijkingen is niet bevorderlijk voor een snel herstel van het hoteltoerisme.'

Gefaseerd

De groep heropent vanaf half juni haar hotels gefaseerd, te beginnen met het vlaggenschip Dukes' Palace. Met die aanpak wordt gehoopt het omzetverlies in de hotels dit jaar tot 8 miljoen euro te beperken en break-even te draaien.

Betekent dat dat de Belgische hotels deze zomer massaal sluiten? ‘Niet noodzakelijk. Zeker niet de familiale hotels. Die rekenen anders. Als ze maar uit hun dagelijkse kosten komen. Bij professionele groepen gaat drie kwart van de cashflow naar de afschrijvingen of de huur.'

Overnames

De broers Degroote geloven rotsvast in het herstel. ‘Nog niet zo lang geleden zeiden we tegen elkaar dat het tijd is voor nog eens een crisis, zodat de multiples voor overnames weer op een aanvaardbaar niveau komen. Wat we nu hebben gekregen, is niet dat wat we toen bedoelden’, grijnst David Degroote.