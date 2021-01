Zorgen om virusvariant in de Kempen

Explosieve virusuitbraken in enkele Antwerpse gemeenten baren experts zorgen. Er wordt momenteel onderzocht of een virusvariant die er werd aangetroffen daarvoor verantwoordelijk is.

Hoewel de coronacijfers in ons land algemeen gunstig evolueren, sprongen enkele lokale uitbraken experts de voorbije dagen in het oog. In enkele gemeenten in de Antwerpse Kempen en Voorkempen - er is onder meer sprake van Wuustwezel, Duffel en Lier - lopen de cijfers opvallend sterk op.

Er wordt ernstig rekening gehouden met de mogelijkheid dat een meer besmettelijke virusvariant verantwoordelijk is voor die alarmerende evolutie. In stalen uit de regio werd de voorbije dagen de mutatie D614G aangetroffen. Daarvan wordt gevreesd dat ze het virus meer besmettelijk maakt.

'Het is voorlopig te vroeg om al definitieve conclusies te trekken', zegt microbioloog Herman Goossens. 'Maar twee weken geleden werd in de wetenschappelijke publicatie Science een paper gepubliceerd over die specifieke mutatie, met als conclusie dat ze meer besmettelijkheid veroorzaakt. Deze conclusie was echter gebaseerd op laboratoriumexperimenten. Dat onderzoek is nog pril, we hebben nog niet de evidentie die we bijvoorbeeld wel over de Britse variant hebben. Maar het is duidelijk dat we dit van zeer nabij moeten opvolgen.'

Concreet is alles in gereedheid gebracht om het volledige genoom van de bewuste virusstammen in kaart te brengen. Daar buigt het team van Goossens zich de komende weken over, in de hoop een eventuele correlatie met de explosieve lokale uitbraken aan te kunnen tonen of net te kunnen ontkrachten. De overheid maakt hiervoor extra middelen vrij.

Extra aandacht

De gezondheidsinspectie waarschuwde de ziekenhuizen in de regio alvast dat er een vermoeden is van een extra besmettelijke variant, die verder wordt onderzocht. In afwachting wordt het personeel aangemaand om extra voorzichtigheid aan de dag te leggen qua zelfbescherming.

Je neemt maatregelen tegen hét coronavirus, niet tegen één bepaalde variant. Marc Van Ranst Viroloog KU Leuven

Verder vallen er voorlopig weinig extra voorzorgsmaatregelen te nemen, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). 'Je neemt maatregelen tegen hét coronavirus, niet tegen één bepaalde variant. Wij hanteren nu al zeer strenge regels, als die goed worden opgevolgd zouden die ook moeten werken tegen eventuele varianten.'