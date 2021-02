Zorgsector over versoepelingssfeer: 'Laat ons nog even volhouden, aub'

Met cijfers die de goede kant opgaan steken de pleidooien voor versoepelingen weer de kop op. De overwerkte zorgsector kijkt er met argusogen naar. 'Laten we nog even op de tanden bijten.'

Worden het de restaurants? De scholen? Terrasjes? Meer sociale contacten? Nu de coronacijfers al een paar dagen de goede richting uitgaan, is de versoepelingsgeest uit de fles in politieke kringen.

Veel mensen snakken na maanden van lockdown light naar perspectief. Maar de zorgsector kijkt enigszins nerveus naar het hervonden optimisme. Niet omdat de ziekenhuizen nog boordevol liggen, zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). 'We zitten op een niveau dat we aankunnen, met zowat alle ziekenhuizen in fase 0 of 1a. Dat is goed. Maar we weten dat het heel snel kan keren.'

Met zo'n 120 covidopnames per dag in de Belgische ziekenhuizen zit de instroom nog op een redelijk hoog niveau, merkt Meyfroidt op. Dat maakt versoepelen een riskante operatie. 'Onze tweede piek was een ramp, maar ondertussen zijn we wel al maanden consistent goed bezig. We hebben de voorbije weken, toen de cijfers weer stegen, het hoofd koel gehouden en niet te zwaar verstrengd. Laten we dat ook doen nu de cijfers weer wat dalen. Ik ben geen maatregelfetisjist, maar ik deel de mening van viroloog Steven Van Gucht als die vasthoudt aan de drempel van 75 opnames per dag. Let's stick to the plan.'

Geen jojo

Eenzelfde geluid bij Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro. 'Ik begrijp de drang om te versoepelen. Maar in de ziekenhuizen houden we nog altijd wat onze adem in. De opnames dalen, maar heel traag. De situatie is fragiel. Liever nog even goed volhouden, dan straks in een jojobeweging te belanden.'

Als versoepelingen een opstoot veroorzaken, zit je straks met een opstand. Ellen De Wandeler Algemeen coördinator vereniging van verpleegkundigen NVKVV

Speelt mee dat het zorgpersoneel een extreem zwaar jaar achter de rug heeft. Na de coronapieken moest altijd nog een tandje worden bijgestoken om de uitgestelde zorg in te halen. 'Tijdens de tweede golf is, in tegenstelling tot in de eerste lockdown, veel zorg blijven doorlopen', zegt Cloet. 'Ondertussen is de meeste uitgestelde zorg ingehaald. Daarvoor is heel hard gewerkt. Alleen al voor het zorgpersoneel zou ik daarom heel voorzichtig versoepelen.'

Revolte

'Voor het verpleegkundig personeel komt de luwte geen moment te vroeg', zegt Ellen De Wandeler, de algemeen coördinator van de beroepsorganisatie van verpleegkundigen NVKVV. 'Veel mensen nemen wat verlof op, omdat het eindelijk kan. De vraag naar versoepeling is begrijpelijk, maar doe het voorzichtig, in kleine stapjes.'