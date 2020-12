Zuid-Afrika worstelt met tweede coronagolf door besmettelijkere variant

Terwijl veel Europese overheden hun uiterste best doen om te voorkomen dat de tweede coronaopstoot vrijwel naadloos overgaat in een derde golf, lijkt het longvirus zijn tweede offensief in Zuid-Afrika nu pas goed en wel in te zetten. Na een eerste piek in juli en augustus was het aantal besmettingen er na de zomer drastisch teruggevallen. Dan die gunstige trend kwam begin december een einde.