Zweedse premier verspeelt krediet door winkeluitstap

De Zweedse premier Stefan Löfven beleeft niet zijn beste dagen in de politiek. Zijn populariteit kreeg een tik nadat hij zijn eigen coronaregels met de voeten getreden had.

De premier verspeelde in enkele dagen heel wat krediet omdat hij eind vorig jaar de coronaregels van zijn eigen regering met de voeten trad. In de aanloop naar Kerstmis ging Löfven op winkeluitstap terwijl hij zijn landgenoten kort voordien nog aangespoord had winkelcentra te mijden 'vanwege de ernst van de coronasituatie' in het land.