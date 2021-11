Alles wat u moet weten over de nieuwe teststrategie

Het zit er bovenarms op tussen de huisartsen en de politiek over de nieuwe teststrategie, die dinsdag ingaat. Wie gevaccineerd is en een hoogrisicocontact had, ondergaat slechts één test meer, in plaats van twee.

De ministers van Volksgezondheid bogen zich zaterdag, op vraag van het Overlegcomité, over een nieuwe - tijdelijke - teststrategie. De bijsturing komt er om de overbevraagde huisartsen te ontlasten. De verschillende regeringen beslisten vrijdag ook zogenaamde walk-in-testcentra te openen. Daar kunnen mensen zonder afspraak langskomen om een test te laten afnemen.

Hoe ziet de nieuwe teststrategie eruit?

Vanaf dinsdag moeten gevaccineerden die een hoogrisicocontact hadden zich zo snel mogelijk laten testen. Door de druk op de testcapaciteit zal die test in de praktijk op dag 2, 3, 4 of 5 plaatsvinden. De tweede test verdwijnt tijdelijk. Daardoor komt extra capaciteit vrij om mensen met symptomen te testen.

Wie volledig gevaccineerd is, moest zich in principe na een hoogrisicocontact twee keer laten testen: een eerste keer op dag 1 en een tweede keer op dag 7 van het contact. Als de eerste test negatief was, moest u niet in quarantaine. Alleen is die werkwijze dus niet meer haalbaar. 'Een test op dag 1 en dag 7 was theorie aan het worden, men kon niet meer volgen', zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zondag in in 'De zevende dag'.

Wie niet (volledig) gevaccineerd is en een hoogrisicocontact had, moet zich nog altijd twee keer laten testen. In de tussentijd blijft u in quarantaine.

Wie - ongeacht vaccinatiestatus - symptomen vertoont, neemt niet meteen contact op met de huisarts, maar gebruikt de zelfevaluatietool. Bij ernstige klachten of als u tot een risicogroep behoort, neemt u beter wel contact op met een dokter.

Wat vinden de huisartsen?

De huisartsen, die de 'onhoudbare druk' hekelen door de vele testaanvragen, reageren woedend op wat een ontlastende maatregel moest worden. Volgens Roel Van Giel, de voorzitter van de huisartsenvereniging Domus Medica, schuilt het probleem in de testcode die hoogrisicocontacten nodig hebben. 'Omdat de contacttracing niet kan volgen, gaan mensen geen dagen zitten wachten op die code. Ze zullen toch hun huisarts bellen om die code te bekomen', zegt hij.

Mensen gaan geen dagen zitten wachten op die code en zullen toch hun huisarts bellen. Roel Van Giel Huisartsenvereniging Domus Medica

De dokters dreigen er daarom mee om de teststrategie aan te houden die ze zelf uitwerkten. Daarbij moeten alle hoogrisicocontacten sowieso vijf dagen in quarantaine, waarbij ze op dag 5 een test laten afnemen via een code van de overheid. De ministers van Volksgezondheid legden dat voorstel naast zich neer. 'Ze organiseren de callcenters niet en sturen de codes niet uit, ze kunnen dus niet zomaar een andere strategie organiseren', repliceerde Vandenbroucke op het dreigement.

Wat is virologisch de beste strategie?

Of de test nu meteen of op dag 5 plaatsvindt, maakt volgens medische experts weinig uit. De essentie is dat de initiële teststrategie - met twee testen - de meest aangewezen werkwijze is. Volgens Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en lid van de expertengroep GEMS, vormt de bijsturing 'het recept voor de versnelling van de pandemie'. Hij vreest voor gevallen waarbij mensen negatief testen, nadien contacten blijven hebben en enkele dagen later dan toch besmettelijk blijken.

De versoepelde strategie is een recept voor de versnelling van de pandemie. Lode Godderis Professor arbeidsgeneeskunde (KU Leuven)

Daarom ijvert hij - tot onvrede van de werkgeversorganisaties - voor een quarantaine na een hoogrisicocontact. 'Dat is lastig voor elk bedrijf, maar vandaar nog eens de oproep om alle maatregelen, zoals telewerk en afstand houden, ten volle in te zetten om de pandemie tegen te gaan', zei Godderis zondag in 'De ochtend' op Radio 1.

Hoe raakt u aan een test, als de contacttracing op zich laat wachten?

In afwachting van de walk-in-testcentra kunt u bij symptomen een testcode genereren via de online zelfevaluatietool. Met behulp van een vragenlijst wordt ingeschat of een PCR-test nodig is. Als dat geval is, krijgt u meteen een code om een test te laten afnemen in een testcentrum of een apotheek.

Wie positief test op het coronavirus, kan vanaf donderdag zelf zijn hoogrisicocontacten doorgeven via een nieuwe website. Die krijgen dan via de contactopsporing (sneller) een sms, met daarbij een link om een testcode (en een quarantaineattest voor de werkgever) te genereren. Besmette personen die geen contactgegevens van contactpersonen doorgeven, worden alsnog gebeld.