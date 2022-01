Antwerpen en Noorderkempen op kop in boostercampagne

Ruim de helft van de Belgen die volledig gevaccineerd zijn, kreeg al een boosterprik. Terwijl de meeste gemeenten tussen kerst en nieuw wat trager vaccineerden, dreven Antwerpen en de Noorderkempen hun priktempo net op.

Nu de politiek geen strengere coronaregels doorvoert, wordt het belang van de boosterprik opnieuw in de verf gezet. Tegen het einde van de maand moet iedereen die dat wil een derde (of tweede, als de eerste prik met het J&J-vaccin was) prik gekregen hebben. Op dit moment heeft al de helft van de volledig gevaccineerde volwassen bevolking in ons land een boosterprik gehad. Dat zijn bijna 4,5 miljoen Belgen.

Er zijn regionale verschillen tussen het aantal gezette boosterprikken in Vlaanderen (57%), Wallonië (52%) en Brussel (40%). Maar ook in Vlaanderen gaan niet alle gemeenten even snel. Uit data van Sciensano blijkt dat de provincie Antwerpen het verst staat met de boostercampagne. De Noorderkempen - de gemeenten rond Turnhout - liggen op kop.

In de stad Antwerpen kreeg al 53 procent van de volledig gevaccineerden een boosterprik. Antwerpen was een van de weinige gemeenten die stevig bleef doorprikken tijdens kerstvakantie. Het kon zo een voorsprong nemen. Terwijl de grote meerderheid van Belgische gemeenten in de eerste week van de kerstvakantie minder boosterprikken uitdeelde dan de week ervoor, dreef Antwerpen het tempo net op. Er werden vorige week meer dan 70.000 boosterprikken gezet, 3,6 keer zoveel als de week voordien.

Antwerpen vaccineerde in die week ook opvallend veel jongeren. Ruim 40 procent van de gevaccineerde 18- tot 34-jarigen kreeg er al een boosterprik. Ter vergelijking: Gent zit aan 17 procent. Leuven heeft de achtervolging ingezet. Daar was vorige week 22 procent van de gevaccineerde 18- tot 34-jarigen geboosterd. Donderdag stond de teller al op 37 procent.

Volgens Joris Moonens, de woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, heeft veel te maken met de capaciteit van de vaccinatiecentra. 'Niet alle centra konden even snel schakelen toen duidelijk werd dat een boosterprik nodig was. In Gent was er een probleem met de locatie. De hal in Flanders Expo was pas begin december opnieuw volledig beschikbaar.'