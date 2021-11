Arme landen krijgen goedkoper toegang tot coronapil Pfizer

Een kleine honderd arme landen mogen de nieuwe coronapil van Pfizer aan een lagere prijs verkopen. Het Amerikaanse farmabedrijf heeft daarover een akkoord gesloten met de Verenigde Naties.

Een nieuwe antivirale pil van Pfizer kan volgens de eerste klinische studies de kans op ziekenhuisopname met 89 procent terugdringen. Details van dat onderzoek zijn nog niet gepubliceerd, maar de resultaten zijn wel veelbelovend, zegt de viroloog Johan Neyts van het Leuvense Rega Instituut. Het middel van Pfizer is ook in zijn lab onafhankelijk bestudeerd. 'We vonden geen virus meer in de longen van proefdieren die het medicijn toegediend kregen', zegt hij. 'Bovendien stopte de pil transmissie. Een geïnfecteerd dier droeg het virus niet meer over op een niet-besmet dier in zijn kooi. Uit proeven blijkt ook dat het virus moeilijk resistent valt te maken. Dat is goed nieuws.'

Dat Pfizer de pil vrij snel ontwikkelde komt omdat er al een basis was gelegd na de uitbraak van SARS, een respiratoire ziekte veroorzaakt door een coronavirus dat verwant is aan SARS-CoV-2. Neyts: 'Dat is het startpunt geweest om verder op te bouwen en uiteindelijk deze pil te maken, die heel specifiek werkt op een eiwit van het virus, het protease. De ontwikkeling begon dus niet van nul.'

Belangrijk wapen

Het middel van Pfizer, dat Paxlovid heet, kan een belangrijk wapen worden in de strijd tegen Covid-19. 'Denk aan een toepassing bij doorbraakinfecties bij mensen met een verzwakte immuniteit', zegt Neyts.

Bovendien zou de pil op termijn goedkoop verkocht kunnen worden in lage-inkomenslanden. Daarover heeft Pfizer een akkoord afgesloten met de Medicine Patent Pool (MPP) van de Verenigde Naties. Pfizer zal geen royalty's ontvangen voor de verkoop van de pil in lage-inkomenslanden. In zogenaamde middeninkomenslanden laat het bedrijf de royalty's vallen zolang sprake is van een bedreigende situatie voor de volksgezondheid.

Generieke versies

'Dit akkoord is belangrijk', zegt Charles Gore, de uitvoerend directeur van de MPP, in een mededeling. 'Als het goedgekeurd wordt, is dit medicijn erg geschikt voor lage- en middeninkomenslanden. Het kan een cruciale rol spelen om levens te redden en deze wereldwijde pandemie te bestrijden.' Het farmabedrijf Merck, dat ook een coronapil op de markt wil brengen, sloot een gelijkaardig akkoord met de MPP.