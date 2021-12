Boostercampagne stilaan in heel Vlaanderen onder stoom

Hoewel een aantal provincies vooroploopt met het zetten van een boosterprik, is er goeie hoop dat de campagne tegen eind april in heel Vlaanderen is afgerond.

Volgens de meest recente overheidsgegevens kregen tot dusver 1.331.033 Vlamingen ouder dan 18 (20,01% van die bevolkingsgroep) een boosterprik toegediend. Vlaanderen nestelt zich daarmee - nadat de boostercampagne met de nodige moeilijkheden op gang was gekomen - in de Europese subtop.

20,01procent geboosterd 1 op de 5 volwassen Vlamingen kreeg al een boosterprik toegediend.

Vlaanderen begon in september met het zetten van 'herhalingsprikken' bij 65-plussers (2 miljoen mensen), rusthuisbewoners (150.000) en mensen met een verzwakt immuunsysteem (400.000). Vanaf november volgde het zorgpersoneel (500.000) en wie één dosis J&J kreeg (360.000). Sinds deze maand worden uitnodigingen verzonden voor wie AstraZeneca kreeg (510.000) en de rest van de volwassen bevolking (4,2 miljoen).

Midden november was er nog kritiek omdat Vlaanderen met 28 procent van de 65-plussers achteropliep bij Wallonië (37%) en Brussel (32%). In drie weken is dat aantal opgetrokken naar 63 procent. 'We hebben goeie hoop om de tussentijdse doelstelling voor eind 2021 te halen', zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Vlaanderen had vooropgesteld tegen eind dit jaar alle 65-plussers, zorgpersoneel, mensen met verzwakte immuniteit en wie J&J kreeg te boosteren.

Organisatie

Tussen de provincies onderling is er wel nog een verschil. West-Vlaanderen loopt met 22,7 procent wat voor op de hekkensluiters Vlaams-Brabant (17,7 %) en Oost-Vlaanderen (18,8%). 'Dat is louter het gevolg van organisatorische issues', zegt Moonens. 'Niet alle vaccinatiecentra konden even snel reorganiseren. Een aantal centra is ook gefuseerd, waardoor het ene meer capaciteit heeft dan het andere.'

Het tempo van de uitnodigingen wordt volledig bepaald door de capaciteit van de centra. Joris Moonens Agentschap Zorg & Gezondheid

Dat in verschillende gebieden jongere mensen al een boosteruitnodiging krijgen, is daar ook een gevolg van. 'Het tempo van de uitnodigingen wordt volledig bepaald door de capaciteit van de centra', zegt Moonens. 'Maar we blijven de wetenschappelijk geadviseerde tussenperiode voor het boostershot respecteren.' Voor J&J is dat vanaf twee maanden na de eerste prik, voor AstraZeneca vier maanden en voor Pfizer en Moderna zes maanden.