Corona in België | Een op de zeven tests positief

Een gids door de dagelijkse Covid-19-statistieken.

De dagelijkse coronastatistieken tonen hoe de vierde golf van het virus oprukt. Om de besmettingen en hospitalisaties in te dammen nam het Overlegcomité eind oktober opnieuw strengere maatregelen, zoals de algemene invoering van de coronapas in de horeca. Op woensdag 17 november komt het Overlegcomité opnieuw bijeen.

De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 10.283 besmettingen vastgesteld, het hoogste peil sinds begin november 2020. Het aantal besmettingen stijgt met 27 procent tegenover de voorgaande week.

De positiviteitsratio stijgt daardoor naar 13,6 procent, bijna drie keer de alarmdrempel van 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Met andere woorden: een test op de zeven blijkt positief.

Hoe hoger de positiviteitsratio, hoe breder het virus ongedetecteerd in de maatschappij circuleert. Door de vaccinaties leidt die hoge positiviteitsratio echter tot minder doden dan eerder dit jaar.

De voorbije zeven dagen werden elke dag gemiddeld 238 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een toename met 28 procent. Er liggen volgens de recentste cijfers 2.693 mensen (+25%) in het ziekenhuis met Covid-19, het hoogste aantal sinds mei. Daarvan liggen er 557 op de intensieve zorg (+25%). Dat laatste, belangrijke cijfer bleef na een snelle daling in de lente - in april hadden bijna 1.000 Covid-19-patiënten intensieve zorg nodig - de hele maand juli vrij stabiel net onder 100, maar ging sinds augustus - en vooral vanaf oktober - weer in stijgende lijn.

Dankzij de hoge vaccinatiegraad blijft het aantal overlijdens relatief laag in vergelijking met de cijfers van begin dit jaar. Gemiddeld sterven nu per dag 26 mensen aan Covid-19. In totaal zijn 26.400 mensen in ons land overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinatie

Op dit moment hebben 8,77 miljoen Belgen een eerste vaccinprik gekregen. 75 procent van de totale bevolking is volledig gevaccineerd. Meer dan 70 procent halen was een van de voorwaarden om de vierde fase van het zomerplan van de regering op 1 september in te laten gaan. Door de bijzonder besmettelijke deltavariant is die lat daarna hoger gelegd.

Waar en bij wie circuleert het virus?

Het aantal nieuwe besmettingen per inwoner ligt momenteel het hoogst in de provincie West-Vlaanderen. De afgelopen zeven dagen werden er 928 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld.

Als we kijken naar de leeftijdsverdeling, zien we een sterke stijging van het aantal besmettingen bij 40- tot 60-jarigen. Het aantal besmettingen bij 80-plussers blijft onder controle, waarschijnlijk door de uitrol van de derde prik.

Druk op de zorg

Het aantal ziekenhuisopnames nam de afgelopen 7 dagen het sterkst toe in West-Vlaanderen. In die periode werden gemiddeld zo'n 23 nieuwe coronapatiënten opgenomen per 100.000 inwoners. De grote instroom van nieuwe patiënten zorgt ervoor dat de druk op de zorg fors is toegenomen. In Limburg, West-Vlaanderen en Luik is bijna een derde van de beschikbare covidbedden op de intensieve zorg ingenomen.

Slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks gemiddeld 26 mensen aan de ziekte. Dat brengt de dodentol sinds de start van de pandemie op ruim 26.400. Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen sinds maart vorig jaar is 85 of ouder.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen is de oversterfte een correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.