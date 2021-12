Corona in België | Ziekenhuiscijfers blijven dalen

Een gids door de dagelijkse Covid-19-statistieken.

De dagelijkse coronastatistieken tonen hoe de strijd tegen de deltavariant van het virus begint te werken, in afwachting van de omikron-golf. Ondertussen zakken de besmettingen, ziekenhuisopnames en patiënten op intensieve zorgen stevig.

De voorbije week werden dagelijks gemiddeld 7.011 besmettingen vastgesteld, een daling met 36 procent.

De besmettingen dalen bovendien forser dan de tests (-18%). De positiviteitsratio bedraagt 12,1 procent, nog altijd stevig boven de alarmdrempel van 5 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Dat één op de acht tests positief blijft, geeft aan dat het virus nog in belangrijke mate ongedetecteerd in de maatschappij circuleert.

Door de vaccinaties leidt die hoge positiviteitsratio echter tot minder doden dan eerder dit jaar. Dagelijks sterven echter nog altijd 35,7 mensen aan covid, een daling met een vijfde. Alles samen zijn nu al 28.149 mensen in België aan covid gestorven.

De voorbije zeven dagen werden elke dag gemiddeld 150,7 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een daling met 32 procent. Er liggen volgens de recentste cijfers 2.053 mensen in het ziekenhuis met Covid-19. Dat is een daling van 28 procent in vergelijking met het gemiddelde een week eerder.

Ook op intensieve zorgen is een - iets lichtere - daling zichtbaar. Daar liggen 650 patiënten, een daling van 15 procent. Een kentering, maar het aanhoudend hoge niveau maakt normale zorg voorlopig nog wel onmogelijk.

Vaccinatie

8,787 miljoen Belgen zijn ondertussen twee keer gevaccineerd, wat neer komt op 76 procent van de totale bevolking en 88 procent van de volwassenen. Meer dan 70 procent halen was een van de voorwaarden om de vierde fase van het zomerplan van de regering op 1 september in te laten gaan. Door de bijzonder besmettelijke deltavariant moest de regering vorige maand echter weer beperkende maatregelen aankondigen om de besmettingen in te dijken. 'Het virus heeft ons verschalkt', erkende premier De Croo.

Nu er onrust is over nog een nieuwe variant, omikron, wordt een uitrol van boostervaccins steeds belangrijker. Op dat vlak presteert ons land relatief goed: Intussen hebben 3,7 miljoen landgenoten een boostershot gekregen, 37 procent van de volwassen bevolking.

Waar en bij wie circuleert het virus?

Het aantal nieuwe besmettingen per inwoner ligt het hoogst in de provincie Waals-Brabant. De afgelopen zeven dagen werden 628 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld.

Als we kijken naar de leeftijdsverdeling zien we een sterke stijging van het aantal besmettingen bij kinderen onder 12 jaar, die nog niet gevaccineerd zijn, en bij de 40- tot 60-jarigen. Het aantal besmettingen bij 80-plussers blijft onder controle, waarschijnlijk door de derde prik.

Druk op de zorg

Het aantal ziekenhuisopnames lag de voorbije zeven dagen het hoogst in Brussel. Daar werden gemiddeld 18 nieuwe coronapatiënten opgenomen per 100.000 inwoners.

Slachtoffers

Tijdens de voorbije zeven dagen overleden dagelijks gemiddeld 36 mensen aan de ziekte. Dat brengt de dodentol sinds het begin van de pandemie op 28.100. Over de hele lijn stellen we vast dat Covid-19 dodelijker is voor oude mensen. Meer dan de helft van de overledenen sinds maart vorig jaar is 85 of ouder.

Niet alle sterfgevallen belanden in de coronastatistieken. Om de werkelijke impact van het coronavirus in België te kennen en te kunnen vergelijken met die in andere landen is de oversterfte een correctere graadmeter. Dat is het aantal extra overlijdens in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.