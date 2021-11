Corona wereldwijd | België coronakoploper in West-Europa...

Terwijl de race naar algemene vaccinatie ingezet is, worstelen grote delen van de wereld met de besmettelijkere deltavariant. Een overzicht.

Sinds het coronavirus begin 2020 vanuit China opdook, raakten wereldwijd al meer dan 257 miljoen mensen besmet en zijn meer dan 5 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

In januari ging een globale vaccinatiecampagne van start waarmee we het virus onder de duim kunnen krijgen. Wereldwijd werden al 7,69 miljard prikken gezet en zijn al meer dan 3,28 miljard mensen volledig gevaccineerd. Maar er zijn grote verschillen in de capaciteit en de strategie van de verschillende landen. Nadat de vaccinatiecampagne in ons land een trage start heeft gekend zit België in de kopgroep van landen met het hoogste percentage gevaccineerde inwoners.

Tegelijk zoekt het virus nieuwe overlevingsstrategieën. De deltavariant, voorheen bekend als de Indiase variant, duwde de coronacijfers afgelopen zomer al een eerste keer omhoog. Er kwamen toen gemiddeld 650.000 nieuwe besmettingen bij per dag. Ondertussen is dat cijfer gezakt naar zo'n 486.000. Met de winter voor de deur wordt het afwachten in hoeverre de cijfers opnieuw de hoogte ingaan. In Europa is een nieuwe stijging zichtbaar terwijl de cijfers zich sinds half juli al op een hoog plateau bevinden.

Binnen West-Europa kent België momenteel het hoogste aantal ziekenhuisopnames. Dat is verrassend aangezien een groot deel van de bevolking reeds werd gevaccineerd. Stilaan wordt duidelijk dat een hoge vaccinatiegraad alleen niet voldoende is om het virus deze winter onder controle te krijgen. Heel wat Zuid-Europese lidstaten zoals Spanje, Portugal en Griekenland combineren een hoge vaccinatiegraad met een strenge handhaving van de coronapas en dragen van mondmaskers. Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen gezien het aantal opnames er veel lager ligt dan in andere delen van Europa. Experts wijzen er ook op de zachtere temperaturen ervoor zorgen dat het virus er minder sterk circuleert.

Toch laat bovenstaande grafiek er geen twijfel over bestaan dat de vaccins werken. Hoe hoger het de vaccinatiegraad, hoe lager de opnames. Oost-Europa wordt momenteel geconfronteerd met een forse toename van besmettingen en opnames en lijkt dat vooral te danken te hebben aan de vaccinatiegraad die er fors lager ligt.

→ Lees ook: De gedetailleerde cijfers van het coronavirus in België

Ook elders in de wereld worden veel nieuwe besmettingen vastgesteld, de VS op kop. Nadat een nieuwe coronagolf er begin september een piek had bereikt, worden er dagelijks nog altijd meer dan 80.000 nieuwe infecties vastgesteld, zo'n 24,4 per 100.000 inwoners. Rusland staat tweede met een 38.253 nieuwe besmettingen per dag (26 per 100.000 inwoners). Duitsland sluit de top drie met 36.766 nieuwe besmettingen. Met 43 besmettingen per 100.000 inwoners wordt het land in relatieve termen wel veel harder getroffen.

Mortaliteit

Door de toegenomen viruscirculatie is de daling neemt ook het aantal sterfgevallen opnieuw toe. De voorbije zeven dagen vielen wereldwijd gemiddeld zo'n 7.203 coronadoden per dag. In totaal zijn al meer dan 5 miljoen covidoverlijdens geregistreerd, een op de vier in Europa.

Hoeveel mensen exact door corona zijn overleden, is onduidelijk. Niet alle mensen die sterven, zijn getest op het virus, en landen registreren coronadoden niet allemaal op dezelfde manier. Een betere graadmeter is de oversterfte, het aantal meer mensen dat gestorven is in vergelijking met het gemiddelde van de voorbije jaren.

Als we die indicator cumulatief bekijken voor de hele periode sinds januari 2020, wordt duidelijk dat Spanje het ergst is getroffen. Tot nu waren er 84.000 meer overlijdens dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaar, goed voor een oversterfte van 14 procent. Met bijna 16.000 doden meer dan normaal behoort ons land zowel in absolute als in relatieve cijfers tot de zwaarst getroffen Europese lidstaten.