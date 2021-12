Coronagolf valt stil, maar Griekse letter leidt tot manische depressie

Er zijn minder besmettingen, minder opnames in het ziekenhuis en minder mensen op de intensieve zorg. De opdracht wordt nu de coronacijfers snel genoeg te doen dalen, terwijl er nog veel vraagtekens staan bij de omikronvariant.

821 coronapatiënten op de intensieve zorg op 2 december. Dat is zo goed als zeker de top van een nieuwe coronapiek. Dinsdag lagen er nog 815 mensen. Het ziet ernaar uit dat de bezetting op de intensieve zorg verder zal dalen omdat het aantal besmettingen - gemiddeld 17.000 per dag - en het aantal opnames - gemiddeld 300 per dag - over hun top zijn.

Alleen de overlijdens - bijna 50 per dag - stijgen nog. De verwachting is dat dat cijfer over ten laatste een week de daling inzet. Het blijft een hoge sterfte, maar bij de laatste grote piek in het prevaccintijdperk vorig najaar waren er nog meer dan 200 coronadoden per dag. In een samenleving die veel meer op slot zat dan nu.

Basisimmuniteit

Amper een week geleden waren de prognoses dat het aantal coronapatiënten op de ic kon doorstijgen tot 1.200. Dat het niet zover kwam, komt omdat een eerste pakket maatregelen werd gelanceerd en omdat mensen uit eigen beweging hun sociale contacten beperkten.

Daarnaast is er het effect van wat virologen een groeiende basisimmuniteit noemen. Volgens de officiële statistieken raakten afgelopen maand tot 200.000 mensen per week besmet, wat wellicht nog een onderschatting is. 'De deltavariant krijgt het lastiger om genoeg nieuwe mensen te besmetten, waardoor het virus zonder brandstof raakt', stelt viroloog Steven Van Gucht van de wetenschappelijke instelling Sciensano.

De jongste golf valt zo weer een beetje meer mee dan de vorige. Ook al waren er meer opnames in het ziekenhuis dan bij de vorige golf in het voorjaar, uiteindelijk was er een iets lagere piek op de intensieve zorg. Midden april lagen op de piek bijna 950 mensen op de ic.

De hoop is dat dat patroon zich bij volgende pieken herhaalt. Dat er dankzij vaccins, de komst van coronamedicijnen en - wellicht seizoensgebonden - mondkapjes elke golf een beetje minder druk op onze zorg komt.

Zorgbetoging tegen verplichte prik De Franstalige vakbonden hebben in Brussel betoogd tegen de verplichte prik voor alle zorgpersoneel vanaf januari. De politie - die het aantal manifestanten op 4.000 schatte - moest traangas inzetten tegen een groep heethoofden. Het mikpunt was het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De voorbije weken waren in Brussel meerdere betogingen tegen het coronabeleid van de regering.

Een Griekse letter speelt mogelijk pretbederver. De omikronvariant rukt na de ontdekking in Zuid-Afrika mondiaal op. Omikron raast door - het grotendeels ongevaccineerde - Zuid-Afrika en leidt er tot de massale herinfectie van mensen die eerder besmet raakten door de deltavariant.

Omikron is vrijwel zeker besmettelijker dan de bij ons dominante deltavariant. Maar het is nog niet geweten hoeveel de variant knaagt aan onze bescherming door de vaccins en hoe ziekmakend die is. Het valt dus te bezien hoe omikron zich gedraagt onder een bevolking die zoals bij ons grotendeels gevaccineerd is.

De bescherming tegen een zware ziekte is na een vaccinatie mogelijk beter dan de immuniteit na een natuurlijke infectie. De verwachting is dat omikron wellicht ook bij ons de overhand krijgt. 'Omikron moet bij ons nog bewijzen dat ze op kan tegen delta. Maar het hoort bij de evolutie van een virus dat telkens een beter aangepaste variant overneemt van een voorganger', aldus Van Gucht.

Omikron leidt wereldwijd tot een manische depressie. De Amerikaanse coronatsaar Anthony Fauci liet de beurzen opveren met de boodschap dat omikron wellicht besmettelijker is, maar tot een lagere ziektelast leidt. Al blijven berichten over een grote besmettelijkheid zorgen baren. Bij een massabesmetting kan de ziektelast toch weer de zorg onder druk zetten. Dat bewijst de recente deltagolf bij ons.

Enorme druk op zorg

Los van alle omikrononzekerheid blijft de druk in de zorg enorm. Er zijn op de ic amper 200 bedden vrij voor corona- en andere patiënten. De hoop is dat het bijkomende pakket verstrengingen de besmettingscijfers sneller drukt, want de zorg zit op haar tandvlees.