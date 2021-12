Coronavaccin Novavax goedgekeurd door Europees geneesmiddelenagentschap EMA

Er kan een vijfde coronavaccin op de markt komen in Europa. Na Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson krijgt nu ook Novavax een positief wetenschappelijk advies van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA.

Het coronavaccin van Novavax heeft maandag groen licht gekregen van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Daarmee is het het vijfde coronavaccin dat goedgekeurd is voor gebruik in de Europese Unie.

Eerder zette het EMA al het licht op groen voor de coronavaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson. De Europese Commissie moet de beslissing wel nog formeel goedkeuren. Net als de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn twee doses van het vaccin nodig, met een interval van drie weken.

Traditioneel

In tegenstelling tot de vier andere vaccins is Nuvaxovid, zoals de entstof officieel heet, een meer traditioneel vaccin, wat belangrijk kan zijn om sommige vaccincritici alsnog over de streep te krijgen. Het behoort niet de mRNA-vaccins zoals die van Pfizer of Moderna of de vectorvaccins zoals AstraZeneca en Johnson & Johnson. Bij het Novavax-vaccin wordt een kopie van de eiwituitsteeksels - die bij alle varianten van het coronavirus voorkomen - gemaakt in het laboratorium. Dat wordt via het vaccin ingespoten, waardoor het lichaam zelf geen spike-eiwitten moet aanmaken.

2 tot 8 graden opslagtemperatuur Het Novax-vaccin kan opgeslagen worden bij een temperatuur van 2 tot 8 graden Celsius, mogelijk belangrijk voor minder ontwikkelde landen.

Uit twee grootschalige fase 3-proeven in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en Mexico bleek dat het vaccin ongeveer 90 procent doeltreffend is. Het vaccin kan ook worden opgeslagen bij een temperatuur van 2 tot 8 graden Celsius. Dat kan belangrijk zijn om de vaccinaties in minder ontwikkelde landen op te drijven. Terwijl het Westen al volop aan het boosterprikken is, moeten andere delen van de wereld nog beginnen met te vaccineren.