Covax leverde miljard minder vaccins dan beloofd in 2021

Het internationale vaccinatieprogramma Covax leverde in 2021 910 miljoen vaccindossisen, ruim de helft minder dan de beloofde 2 miljard.

Uit cijfers van Unicef, dat meehelpt met de wereldwijde verdeling van vaccins uit het Covac-programma, blijkt dat het aantal leveringen in 2021 afklokte op 910 miljoen. Nochtans mikte de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) op ruim 2 miljard dosissen tegen eind vorig jaar.

Een opsteker is wel dat in de tweede helft van het jaar een duidelijke versnelling was te zien in het aantal leveringen. December was met 310 miljoen dosissen - ruim een derde van het totale aantal leveringen - een recordmaand, maar ook in november (155 miljoen dosissen), oktober (125 miljoen) en september (90 miljoen) is die evolutie onmiskenbaar.

Dat lijkt vooral het gevolg te zijn van extra leveringen uit de Verenigde Staten, Europa en andere rijke landen sinds de zomer van 2021. Ze doneerden vooral vaccins van Johnson & Johnson, Pfizer en Moderna. De hoop is dat ze dat de komende maanden blijven doen.

Maar door de nieuwe besmettingsgolf die de omikronvariant in veel landen veroorzaakt, bestaat bij de WGO de vrees dat de leveringenstroom weer opdroogt. Westerse landen zetten alle zeilen bij om bij zoveel mogelijk mensen boosters te zetten, die de bescherming tegen een infectie en ernstige ziekte met omikron opvijzelen.

Lage- en middeninkomenslanden

Samen met de vaccinallianties CEPI en GAVI is de WGO de drijvende kracht achter Covax. Ze stampten het project in april 2020 uit de grond. De doelstelling van de vaccincoalitie was om wereldwijd ook lage- en middeninkomenslanden van voldoende spuitjes te voorzien.