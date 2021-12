Cruciaal stukje immuunsysteem lijkt stand te houden tegen omikron

In het Verenigd Koninkrijk stoomt het aantal positieve gevallen door naar 200.000 per dag.

De omikronvariant van het coronavirus geeft zich langzaam bloot. Ons immuunsysteem lijkt ons beter dan eerst gedacht te beschermen tegen zware ziekte door omikron.

De curves met nieuwe omikronbesmettingen zien er overal uit als een bergwand in de Himalaya. Overal verpulvert de virusvariant de besmettingsrecords. In het Verenigd Koninkrijk zijn er dagelijks 183.000 positieve gevallen, Frankrijk schoot woensdag door het plafond van 200.000 per dag en de VS flirten met 0,5 miljoen gevallen per dag.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om positieve tests. Het werkelijke aantal besmette mensen ligt snel drie tot vier keer hoger. Bij ons is omikron ook al even dominant, wat zich weerspiegelt in de statistieken. Het aantal dagelijkse positieve gevallen is opnieuw gestegen tot meer dan 13.000.

Wat betekent dat nu allemaal?

Uit Zuid-Afrika - het land waar omikron midden oktober voor het eerst is gedetecteerd - komt er goed nieuws. Lokale onderzoekers hebben vastgesteld dat ons immuunsysteem na vaccinatie of een eerdere infectie met een andere virusvariant goed standhoudt tegen omikron.

De studie is onder voorbehoud, want nog niet gecheckt op fouten door collega-wetenschappers. Ze gebeurde ook in de proefbuis met bloed van een kleine groep mensen. In de echte wereld werken nog meer factoren in op onze immuniteit, maar laboresultaten wijken daar zelden veel van af.

De eerste studies over omikron waren toch slecht?

De eerste studies gingen over antilichamen, onze eerste verdedigingsgordel tegen virussen. Studie na studie toonde aan dat omikron de antistoffen van mensen - na volledige vaccinatie of natuurlijke infectie - omzeggens verpulverde. Een oppepprik gaf weliswaar een stevige dosis extra antistoffen, maar nog altijd onder het beschermingsniveau dat mensen hadden tegen eerdere varianten zoals delta, de variant die het voorbije half jaar dominant was bij ons.

Antistoffen zijn niet onze enige verdedigingslijn. Nieuwe studies - waaronder die in Zuid-Afrika - concentreren zich op een tweede buffer, T-cellen. Die blijken heel goed stand te houden tegen omikron, na volledige vaccinatie met Jansen of Pfizer, en zonder dat al een boosterprik is gegeven.

Dat antistoffen niet werken tegen omikron is vervelend. Want hun taak is infectie blokkeren. Het verklaart waarom omikron als gek rondraast, ook al is de grote meerderheid van mensen tot drie keer geprikt of eerder besmet geraakt.

T-cellen zijn meer. Ze gaan actief op zoek naar geïnfecteerde cellen om ze uit ons lijf te spoelen en te voorkomen dat we zieker en zieker worden. Daarnaast werken ze als een soort fototoestel dat beeldjes schiet om ons immuunsysteem eraan te herinneren hoe de vijand eruit ziet.

Het nieuwe onderzoek bevestigt de cluster van studies dat omikron ons minder ziek maakt. De conclusies worden nog gesterkt door studies die stellen dat omikron zich minder diep in onze longen nestelt.

In Zuid-Afrika leidde een besmettingsexplosie niet tot een stormloop op de ziekenhuizen. De hoop is dat die trend elders doorzet. Bovendien is de omikronpiek in Zuid-Afrika alweer over zijn hoogtepunt heen. Dat is mogelijk een indicatie van opgebouwde basisimmuniteit via eerdere zware golven.

Lonkt dan het einde van de pandemie?

Die conclusie is voorbarig. Al ziet het er inderdaad naar uit dat omikron vooral veel hoofdpijn en gesnotter zal geven. Maar het blijft onzeker wat in de ziekenhuizen gaat gebeuren.

Hier zijn nog veel oude en kwetsbare mensen - in Zuid-Afrika zijn de mensen veel jonger. In het Verenigd Koninkrijk zijn de hospitalisaties toch aan het stijgen. Bij ons zakt het aantal coronapatiënten op intensieve zorg weer richting 500. Dat geeft meer marge.

In de statistieken wordt het onderscheid belangrijker tussen wie door covid in het ziekenhuis komt en wie na een opname om een andere reden positief test. Net omdat corona ondanks massale verspreiding veel milde ziekte zal geven en dus de data kan vertekenen.

Ook voor de test- en quarantainestrategie vergt omikron mogelijk een alternatieve aanpak. Het functioneren van onze samenleving komt in het gedrang als straks een massa mensen gedwongen thuis moet blijven. Positief getest, maar niet echt ziek. Almaar meer landen verkorten de quarantainetijd om genoeg mankracht in de zorg en andere sectoren te houden.

De vraag is überhaupt hoeveel zin testen nog zal hebben, nu onderzoek uitwijst dat mensen zeer snel na een omikronbesmetting al besmettelijk zijn. Dat ze minder lang besmettelijk zouden zijn, is dan weer goed nieuws.