Cultuurorganisaties starten procedure tegen 'arbitraire' bezoekerslimieten

Verschillende Franstalige culturele organisaties willen een juridische beslissing uitlokken over de bezoekerslimieten in de cultuur- en evenementensector. De organisaties trekken daarvoor naar de Raad van State.

Oorspronkelijk had de Franstalige mensenrechtenorganisatie Ligue des Droits Humains (LDH) een schorsingsverzoek bij de Raad van State ingediend tegen de sluiting van de culturele sector. Nadat de Raad die maatregelen in een eerder arrest had geschorst en de overheid het Koninklijk Besluit wijzigde, had die procedure van de LDH geen zin meer.

Lees meer portret Mathieu Pinte, de licht- en geluidsman die de regering op de knieën kreeg

Toch blijft de advocaat, Vincent Letellier, volgens de Franstalige krant Le Soir procederen namens verschillende cultuurorganisaties, waaronder de Fédération des Employeurs des Arts de la Scène (FEAS). Het gaat niet meer om de toegang tot cultuur, maar de voorwaarden voor die toegang. De zittingsdatum voor die nieuwe procedure ligt nog niet vast.

Arbitrair

'Voor de bioscopen geldt een limiet van 200 bezoekers per zaal', zegt hij. 'Voor cultuurhuizen ligt die op 50, of op 200 als een protocol wordt gerespecteerd en de burgemeester daar dagelijks toestemming voor geeft. We begrijpen niet waarom de regering bioscopen, theaters en concertzalen anders behandelt.'

Letellier vraagt de Raad van State het reparatiebesluit van de regering bij hoogdringendheid te schorsen. Ook de limiet van 50/200 bezoekers moet als het van de advocaat afhangt verdwijnen omdat ze arbitrair is. 'Een geventileerde zaal met een capaciteit van 650, 1.000 of 2.000 personen is niet vergelijkbaar met een zaal, die even goed geventileerd is, en een capaciteit van 200 heeft', zegt hij in Le Soir.

Ook verschillen in behandeling tussen sectoren moeten verantwoord kunnen worden. Toon Moonen Grondwetspecialist UGent