De gevaren van een verplichte prik

Een verplichte vaccinatie wordt almaar vaker naar voren geschoven als oplossing om de hele bevolking geprikt te krijgen tegen het coronavirus. Maar wat een politieke zwart-witdiscussie lijkt, is een riskante operatie. ‘Een vaccinatieplicht dreigt olie op het vuur te worden in een samenleving die verdeeld is.’

Een verplichte vaccinatie tegen het coronavirus leek lang een wapen waar alleen dictaturen als Turkmenistan en Tadzjikistan en eiland- staten als Indonesië en Micronesië naar durfden te grijpen. Vorige maand zei premier Alexander De Croo (Open VLD) nog dat we beter niet tussen dat rijtje van landen belanden. Zijn sindsdien wel aan de lijst toegevoegd: Oostenrijk en Duitsland. Eilanden zijn dat niet, dictaturen evenmin.

De essentie Wat is het probleem? Naast kwetsbare gevaccineerde personen belanden nog altijd heel wat niet- gevaccineerden in het ziekenhuis. Daardoor blijft de zorg kreunen onder de pandemie. Moet vaccinatie verplicht worden? Almaar meer politici en opiniemakers pleiten voor een verplichte vaccinatie, maar gezondheidsexperts waarschuwen voor de gevolgen. Het draagvlak voor vaccinatie dreigt te verzwakken en een verplichting is koren op de molen van de antivaxbeweging. Wat kan wel werken? Mensen blijven sensibiliseren en overtuigen van het belang van de prik. Dat is een tijdrovend en duur proces, maar volgens gezondheidsexperts is het op de lange termijn efficiënter dan een verplichting.

Zowel Oostenrijk als Duitsland plant vanaf februari een vaccinatieplicht. De respectievelijke regeringen gingen tot die drastische beslissing over omdat hun landen hard getroffen worden door een vierde coronagolf, die in beide gevallen de zwaarste was die ze al meemaakten, en minder mensen geprikt zijn dan elders in West-Europa.

Verschillende Belgische politici willen graag het Duits-Oostenrijkse voorbeeld volgen. CD&V- voorzitter Joachim Coens toonde zich een pleitbezorger van een vaccinatieplicht en ondanks eerder voorbehoud liet ook minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) er zich positief over uit. Eerder werd zo’n maatregel al ingevoerd voor het zorgpersoneel. Het argument is daar dat zij met verzwakte mensen werken die maximale bescherming moeten krijgen.

In een open brief noemde ook een groep academici van de KU Leuven maandag een algemene verplichting een te overwegen uitweg. Het Federaal Instituut voor de Bescherming en de Bevordering van de Rechten van de Mens maakte in een advies dat woensdag openbaar werd geen bezwaar. De Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek komen normaal voor de kerstvakantie met een advies.

Een vaccinatieplicht lijkt een kordaat antwoord op het covidprobleem. Door ons allemaal te laten prikken zouden we in het rijk van de vrijheid belanden. Maar hoewel de coronaregels vandaag minder streng zijn dan een jaar geleden, voelt de situatie nog altijd pandemisch aan.

Nieuwe maatregelen waren nodig om de piek van het aantal covidpatiënten op de intensieve zorg onder duizend te houden. De vaccins bleven minder lang dan verhoopt beschermen tegen een corona-infectie, maar beschermen de meeste mensen wel tegen een zwaar verloop van de ziekte. Maar als te veel mensen tegelijkertijd besmet raken, belanden toch te veel gevaccineerden met een verzwakt immuunsysteem op hetzelfde moment in het ziekenhuis. Ze voegen er zich bij de niet-gevaccineerden, doorgaans mensen die jonger zijn.

Van de 749 covidpatiënten die in de laatste twee weken van november zo ziek waren dat ze werden opgenomen op de intensieve zorg, waren 243 niet gevaccineerd. 32 procent van de opgenomen patiënten zijn niet-gevaccineerden, terwijl slechts 12 procent van de volwassenen niet ingeënt is. Bij 18- tot 64-jarigen verkleint een volledige vaccinatie het risico op een opname met 84 procent, bij wie ouder is dan 65 jaar met 77 procent. De meeste niet-gevaccineerden zouden bijgevolg niet op de intensieve beland zijn als ze zich hadden laten prikken.

Voor de ziekenhuizen zou de toestroom aan patiënten beter te behappen zijn als alle volwassen zich hadden laten inenten. De Duitsers, Oostenrijkers en ook sommige Belgische politici redeneren dat de druk op de ziekenhuizen vermindert als de vaccinatie verplicht wordt. ‘Er zijn nu mensen met kanker of een hartprobleem bij wie een ingreep wordt uitgesteld omdat een aantal mensen dat niet gevaccineerd wil worden de intensieve zorg bezet’, zei Coens enkele weken geleden.

Een verplichting is het laatste redmiddel en mag alleen worden ingevoerd als alle andere haalbare opties om de vaccinatiegraad te verhogen zijn uitgeput. Hans Kluge, regiodirecteur Europa WGO

Om verder uitstel van niet-urgente zorg te voorkomen lijkt een drastische maatregel als een verplichte vaccinatie ethisch te verantwoorden. ‘De overheid kan redelijkerwijze beslissen dat een algemene wettelijke verplichting noodzakelijk is om de volksgezondheid te beschermen, zeker nu een op vrijwilligheid gebaseerde prikcampagne niet lijkt te volstaan om groepsimmuniteit te bereiken tegen een ontegensprekelijk ernstige ziekte’, vindt het Federaal Instituut voor de Bescherming en de Bevordering van de Rechten van de Mens. Met het poliovaccin, dat kinderen krijgen, is in ons land een precedent van verplichte vaccinatie.

Onder dwang spuiten

Maar is het een goed idee? De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), die onder vuur lag tijdens de pandemie maar nog altijd een autoriteit is in gezondheidskwesties, is een koele minnaar. ‘Een verplichting is het allerlaatste redmiddel en mag alleen worden ingevoerd als alle haalbare opties om de vaccinatiegraad te verhogen zijn uitgeput’, zei de Belg Hans Kluge, de regiodirecteur Europa, dinsdag.

Hoe langer je over een vaccinatieplicht nadenkt, hoe meer moeilijkheden opduiken. Wouter Arrazola de Oñate, public health expert

Vaccinoloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen), lid van de taskforce vaccinatie, zit op dezelfde lijn. ‘Op dit moment ben ik geen voorstander van een verplichting, al vind ik het zinvol om het debat te voeren.’ Wouter Arrazola de Oñate, public health expert en medisch directeur bij de Vereniging Respiratoire Gezondheid en Tuberculose, ziet het net zo. ‘Op het eerste gezicht lijkt het een goede en nuttige maatregel. Maar hoe langer je erover nadenkt, hoe meer moeilijkheden opduiken.’

Een eerste probleem bij een verplichte vaccinatie is de afdwingbaarheid. Een deel van de mensen dat zich nog niet liet prikken, doet dat ongetwijfeld zodra het een plicht is. Maar wat met mensen die blijven weigeren? Je kan een boete geven, maar van polio weten we dat sommige mensen die gewoon betalen, en daarmee is de kous dan af. Mensen die weigeren in de gevangenis stoppen of hen onder dwang inenten doet ons dan weer in de richting van Turkmenistan en Tadzjikistan opschuiven.

Als je bijvoorbeeld de eerste twee dosissen verplicht maakt en boosters niet, dreig je het signaal te geven dat die minder belangrijk zijn. Pierre Van Damme Vaccinoloog

Een tweede vraag is wat je gaat verplichten. De dubbele vaccinatie, die nu de standaard is? Of ook de booster? En misschien ook elke mogelijke volgende booster? ‘Als je bijvoorbeeld de eerste twee dosissen verplicht maakt en boosters niet, dreig je het signaal te geven dat die minder belangrijk zijn. Ook bij de bredere bevolking kan dat gevoel gaan leven en dan worden volgende vaccinatiecampagnes net moeilijker’, zegt Van Damme. Aangezien covid niet de laatste pandemie zal zijn, is dat een probleem.

Een bijkomende moeilijkheid is dat bij een verplichting een vaccin wordt opgelegd dat geen optimale bescherming biedt. Dat is een belangrijk verschil tegenover polio, waar vaccinatie ertoe heeft geleid dat de kinderziekte min of meer is uitgeroeid. Een inenting met Pfizer- BioNTech of Moderna levert aanvankelijk een bescherming tegen besmetting op van meer dan 90 procent, maar dat percentage daalt mettertijd. ‘Als je mensen verplicht en ze worden daarna toch ziek, dreigt dat hun geloof in de vaccins te ondermijnen’, zegt Van Damme.

Bij een verplichting speelt ook het vraagstuk van de aansprakelijkheid. Het komt zeer zelden voor, maar wat als iemand na een verplichte vaccinatie in shock gaat of overlijdt? Zulke gevallen zijn ook koren op de molen van de antivaccinatielobby, die almaar luider roept. Voor polio werd door de overheid een fonds in het leven geroepen om eventuele schadevergoedingen uit te betalen.

Polarisatie

Een verplichting dreigt de tegenstellingen in de samenleving scherper te stellen, terwijl het debat over Covid-19 gepolariseerd is. Een staaltje daarvan was afgelopen dinsdag te zien aan het kabinet van Frank Vandenbroucke (Vooruit). Zorgverstrekkers betoogden tegen de verplichte vaccinatie in de zorg en de politie moest met pepperspray vermijden dat heethoofden de deuren van het kabinet van de minister van Volksgezondheid inbeukten.

Schermvullende weergave Betogers aan het kabinet-Vandenbroucke. ©BELGA

De meesten droegen een mondmasker. Het waren geen virusontkenners of complotdenkers, van wie de betogingen in november en zondag op geweld uitdraaiden. ‘Een vaccinatieplicht dreigt olie op het vuur te worden op een moment dat de samenleving al ontzettend verdeeld is’, zegt Arrazola de Oñate. ‘In Vlaanderen is 94 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd, dus de winst die je nog kan boeken, is beperkt. Maar je geeft antivaxers en extreme partijen wel argumenten in handen om campagne te voeren tegen vaccins en de overheid.’

Er zijn nu al grote betogingen tegen de coronamaatregelen en het protest dreigt met een vaccinatieplicht alleen maar harder te worden. ‘Is het dat allemaal wel waard, wetende dat de opmars van de extremen de bestrijding van de pandemie in de toekomst net bemoeilijkt en het draagvlak voor maatregelen wegneemt?’, vraagt de public health expert zich af.

Van Damme vindt het nuttiger nog meer campagne te voeren om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren. Vooral in Wallonië en zeker in Brussel, waar de vaccinatiegraad lager ligt dan in Vlaanderen, is nog winst te boeken. ‘Als hoogopgeleiden denken we nogal snel dat we via de massamedia de hele bevolking bereiken, maar dat is niet zo. Ik hoorde een recente getuigenis over de prikbus in Brussel. Mensen belden hun hele familie op toen ze hoorden dat de vaccinatie gratis is. Het toont dat nog altijd winst te boeken valt door mensen te informeren.’

Als hoogopgeleiden denken we nogal snel dat we via de massamedia de hele bevolking bereiken, maar dat is niet zo. Pierre Van Damme Vaccinoloog

In Brussel, waar slechts 71 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd is, werden campagnes gelanceerd en is er een intense samenwerking met lokale vzw’s om mensen te overtuigen. ‘Er is zeker nog marge, want wekelijks kunnen we 6.000 mensen overtuigen zich een eerste keer te laten prikken’, zegt Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Influencers

‘Er wordt veel gedaan, maar we moeten de inspanningen opdrijven en volhouden. Ook in Brussel’, zegt Arrazola de Oñate. ‘We weten dat de vaccinatiegraad in bepaalde gemeenschappen laag ligt. We moeten nog meer werken met influencers in die gemeenschappen, het liefst mensen met een medische achtergrond. Uit onderzoek weten we dat de bevolking artsen en verpleegkundigen het meeste vertrouwt.’

Personen die zich niet willen laten vaccineren, zijn volgens Neven onder te verdelen in drie groepen. Er zijn mensen die slecht geïnformeerd zijn en bang zijn van de spuit, er zijn mensen die niet bezig zijn met vaccinatie omdat ze arm zijn, geen papieren hebben of met andere problemen kampen, en er zijn antivaxers. ‘Mensen uit de eerste twee groepen kan je overtuigen, maar het kost tijd en moeite.’

Hoewel nu minder besmettingen worden vastgesteld dan in de rest van het land, maakt de lage vaccinatiegraad Brussel kwetsbaar. ‘We bereiken het punt dat alles is gedaan om mensen te overtuigen. De impact van niet-gevaccineerden op onze zorg is groot en er komt een moment dat je hen moet zeggen dat we een vaccinatie van hen verlangen’, vindt Neven.

In het politieke debat is de vaccinatieplicht vaak een zwart-witdiscussie. Ronkende verklaringen voor zo’n maatregel doen het beter dan een moeilijker verhaal met alle nuances. ‘Eigenlijk is dat bij uitstek een discussie voor een parlementair of een breder maatschappelijk debat’, zegt Arrazola de Oñate.