Het onderwijs, de infectieuze olifant in de kamer...

Schoolsluitingen zouden er nooit meer komen, maar liggen nu toch weer op de tafel van het Overlegcomité. Doordat -12-jarigen nog niet gevaccineerd kunnen worden, zijn zij een van de motoren van de epidemie geworden.

Toen het bij de N-VA begon te dagen dat de huidige coronamaatregelen niet volstaan om te vermijden dat sommige ziekenhuizen bezwijken onder de toestroom aan patiënten, werd Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) eropuit gestuurd om voor strengere regels te pleiten. Hij pleitte voor het schrappen van indooractiviteiten om te vermijden dat anderen het sluiten van de scholen op tafel zouden leggen.

De essentie Anders dan bij de eerdere golven zijn kinderen nu de belangrijkste motor van de pandemie.

De experten van de GEMS vragen daarom het kleuter- en basisonderwijs voor tien dagen te sluiten.

Politiek, en zeker bij de N-VA, ligt dat voorstel gevoelig.

Nog geen 24 uur na Jambons demarche leverden de experts van de lettersoep GEMS een nieuw rapport af met als opvallendste voorstel uitgerekend een afkoelingsweek voor het onderwijs. Het werkstuk, waarin ook een vroeger sluitingsuur voor de horeca en het schrappen van de meeste evenementen is opgenomen, belandt samen met het rapport van coronacommissaris Pedro Facon vrijdagochtend op de tafel van de federale en regionale topministers in het Overlegcomité.

Het kleuter- en basisonderwijs willen de experts tien dagen dicht. Als de scholen weer opengaan, willen ze dat kinderen vanaf zes jaar mondmaskers dragen. Voor het secundair onderwijs stellen ze tot het begin van de examens afstandsonderwijs voor, met uitzondering van één terugkeerdag per week.

Breken met traditie

Daarmee breken de experts met een traditie, want doorheen de pandemiebestrijding stonden twee principes voorop. Het dubbele doel van de coronamaatregelen was vermijden dat de ziekenhuizen bezwijken en de scholen zo maximaal mogelijk openhouden.

Om de ziekenhuizen te beschermen gingen de scholen tijdens de eerste golf dicht. In de tweede en de derde golf werd met afkoelingsweken gewerkt. Maar dat waren telkens ook periodes dat de economie voor een groot deel in de diepvriezer ging en de horeca zijn deuren volledig moest dichthouden. Nu willen de experten de scholen sluiten terwijl er voor de horeca hoogstens een vervroegd sluitingsuur komt.

Geen vaccin voor -12-jarigen

'De situatie is nu anders dan toen', zegt de viroloog Steven Van Gucht van het wetenschappelijke instituut Sciensano. 'In eerdere golven waren de scholen een spiegel van wat in de bredere samenleving gebeurde. Kinderen en jongeren raakten besmet zoals ook anderen besmet raakten.'

115 Gesloten scholen Al 115 Vlaamse scholen hebben de deuren tijdelijk moeten sluiten doordat het coronavirus er in alle hevigheid circuleerde.

Door de vaccins leven we nu in een andere realiteit. 87 procent van de volwassenen is volledig gevaccineerd, net zoals 75 procent van de 12- tot 17-jarigen. Wie jonger is, wordt voorlopig niet geprikt. 'Het virus kan zich daardoor veel gemakkelijker verspreiden bij wie jonger is dan twaalf jaar', stelt Van Gucht.

Cijfers van Sciensano bevestigen dat. Op een grafiek met het aantal vastgestelde besmettingen per leeftijdsjaar is duidelijk een piek bij de 8- tot 12-jarigen te zien. Wie jonger is, wordt zelden getest, waardoor de cijfers voor de allerjongsten een ruime onderschatting zijn. Bij wie ouder is dan 12 jaar speelt duidelijk een vaccinatie-effect.

Schermvullende weergave

Lijken de besmettingscurves af te vlakken bij de volwassenen, dan doet ze dat bij -18-jarigen niet. Bij de 12- tot 17-jarigen lag het aantal infecties deze week 25 procent hoger dan in de week ervoor. Bij -12-jarigen was dat zelfs 45 procent. In 87 procent van de Vlaamse scholen werden besmettingsclusters vastgesteld. Al 115 Vlaamse scholen hebben de deuren tijdelijk moeten sluiten doordat het coronavirus er in alle hevigheid circuleerde.

Aanstoker van de pandemie

'Kinderen zijn duidelijk een aanstoker van de epidemie. Het virus springt van kinderen naar ouders', zegt Van Gucht. Tot nog toe bleven schoolsluitingen taboe, waardoor de scholen als de infectieuze olifant in de kamer kunnen worden gezien. Iedereen weet dat er een probleem is, maar niemand wil ingrijpen omdat een sluiting andere problemen zoals leerachterstand oplevert.

Kinderen zijn duidelijk een aanstoker van de epidemie. Het virus springt van kinderen naar ouders. Steven Van Gucht Viroloog

Toch dringt de GEMS nu voor het eerst sinds de paasvakantie weer aan op het tijdelijk toegooien van de kleuter- en basisscholen, zelfs al beseffen de experts de zware impact daarvan op de kinderen en hun ouders. 'We pleiten ervoor de sluiting te beperken tot de minimale epidemiologisch 'zinvolle' periode van tien dagen', is te lezen in het rapport.

In het vragenuurtje in de Kamer maakte premier Alexander De Croo (Open VLD) duidelijk dat er geen heilige huisjes mogen zijn, maar toch blijft een afkoelingsperiode politiek gevoelig liggen. In het Vlaams Parlement toonde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zich nogmaals een tegenstander. 'De scholen zijn de laatste plekken waar je verplicht het licht uitdoet', zei hij. Kwetsbare kinderen betalen volgens hem de prijs.