De omikronvariant, de besmettelijke stealthvlieger

De omikronvariant van het coronavirus wordt in sneltempo dominant in onze contreien. Toch is nog maar weinig geweten over hoe goed we beschermd zijn tegen de nieuwe variant.

De vooravond van kerst verdient goed nieuws. Na de besmettingen en opnames is er voor het eerst in drie weken een duidelijke daling van het aantal coronapatiënten op intensieve zorg in ons land.

Helaas is er ook slecht nieuws. De omikronvariant van het coronavirus dreigt de dalende curves snel weer om te buigen. In de steekproeven van de virusspotters is 8 procent van de positieve gevallen een omikronbesmetting. ‘Dat percentage stijgt snel, maar het is op een krimpende epidemie. Het statistische effect is daardoor groter dan de reële impact’, zegt Steven Van Gucht, viroloog aan de overheidsinstelling Sciensano.

8 % In de steekproeven van de virusspotters is 8 procent van de positieve gevallen een omikronbesmetting.

Toch lijkt ons land hetzelfde lot beschoren als regio’s waar omikron al eerder binnendrong. De trend wijst op een verdubbelingstijd van drie en zelfs twee dagen, wat tot een besmettingsexplosie leidt. Omikron heeft nu al voorganger delta verdrongen als dominante virusvariant.

Denemarken sloot vrijdag zijn pretsector na een pandemierecord van 11.000 besmettingen per dag, waarvan 2.500 met omikron. In het Verenigd Koninkrijk zijn in 24 uur een nooit geziene 88.000 gevallen geregistreerd. Omikron is nu alleenheerser in de hoofdstad Londen. Daarbij hoort de nuance dat het virus wild om zich heen kon klauwen omdat in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk nog weinig coronarestricties golden vanwege de hoge vaccinatiegraad.

De oorzaak van de snelle opmars is een dubbele whammy. De omikronvariant is door mutaties vrijwel zeker besmettelijker. Minstens even vervelend is dat omikron er veel beter dan delta in slaagt mensen - ondanks een volledige vaccinatie of natuurlijke infectie - opnieuw te besmetten. Dat komt omdat onze antistoffen - als een oude sleutel die niet op een nieuw slot past - nog amper grip krijgen op de virusuitsteeksels. Anders gezegd: omikron vliegt als een stealthbommenwerper onder de radar van ons immuunsysteem om zodra het zijn bestemming bereikt zijn lading te droppen.

Omikron vliegt als een stealthbommenwerper onder de radar van ons immuunsysteem om zodra het zijn bestemming bereikt zijn lading te droppen.

De antistoffen door het Moderna- en Pfizer-vaccin bieden volgens de eerste studies nog enigszins weerstand tegen omikron. Maar wie in het voorjaar met AstraZeneca geprikt is, krijgt dezelfde milde symptomen als een niet-gevaccineerde. Kort door de bocht komt het erop neer dat omikron één vaccindosis of één besmetting laat verdwijnen alsof die er nooit is geweest.

Die mindere bescherming betekent niet dat de vaccins plots nutteloos zijn geworden. Antistoffen - hier zijn we weer met goed nieuws - zeggen lang niet alles over onze afweer tegen omikron en het coronavirus. Antistoffen zijn een buffer tegen besmetting, maar daarachter zit nog een beschermende slotgracht. Die bestaat ook uit T- en B-cellen, die belangrijk zijn voor ons immuungeheugen, de motor om ons lijf als antivirusfabriek draaiend te houden. Wie dus is gevaccineerd, is vermoedelijk nog goed beschermd tegen ziekenhuisopname en overlijden. Dat geldt - zonder bewijs van het tegendeel - voor alle vaccins, dus niet alleen die van Pfizer of Moderna.

Natuurlijke evolutie

De boostercampagne dient een dubbel doel. Een herhalingsprik moet de vijand nog eens extra goed inprenten in ons immuungeheugen. Dat is zo nog beter in staat het coronavirus te herkennen, te bestrijden en ons uit het ziekenhuis te houden.

Daarnaast is een shot extra antistoffen handig om ons minder vatbaar te maken voor infectie. De voorbije coronapiek met delta heeft aangetoond wat kan gebeuren als vaccins besmettingen minder goed voorkomen, ook al werken ze goed als dam tegen hospitalisatie en sterfte. Een besmettingsgolf - vanuit het jongere, minder kwetsbare deel van de bevolking - slaat over op het ongevaccineerde, kwetsbare en oudere deel. Dat doet vervolgens de ziekenhuizen vollopen.

Het is nog niet uitgemaakt of omikron minder ziekmakend is. Daarvoor is het wachten op de ziekenhuisdata uit met ons vergelijkbare landen als het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. En eigenlijk tot omikron zich begint te verspreiden onder ouderen.

De hoop is dat omikron past in de natuurlijke evolutie die virussen doormaken. Dan zou het coronavirus minder ziekmakend worden - zoals Zuid-Afrikaanse artsen melden - in zijn evolutie naar een onschadelijk verkoudheidsvirus. Onderzoekers in Hongkong vonden aanwijzingen dat omikron zich minder diep in de longen zou nestelen, wat in die richting wijst.

Voor ons als individu zou het goed nieuws zijn dat omikron minder ziekmakend is. Al vond Neil Ferguson, de vermaarde epidemioloog van het Londense Imperial College, daar in een nieuwe studie geen bewijs voor.