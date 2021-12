De pandemie is (weer) van iedereen

Wat het jaar van de knaldrang had moeten worden, werd een jaar waarin het virus de spelregels veranderde en het vaccinvertrouwen vriendschappen bekoelde. Toch is deze kerst beter dan de vorige.

Een jaar geleden, op 28 december 2020, kreeg de 96-jarige Jos Hermans als eerste in Vlaanderen een vaccin tegen het coronavirus. Het deed een licht van hoop schijnen na een jaar waarin het virus ieders leven op zijn kop had gezet. Na de lockdowns van 2020, compleet met avondklok en binnenlandse reisverboden, zou 2021 het jaar van de vaccinatie, de heropstanding en de knaldrang worden. De poorten naar het rijk der vrijheid stonden al op een kier.

Beetje bij beetje gingen ze ook open. Qua vaccinaties werd België al snel een Europese koploper. Het gepruts van de eerste coronagevechten met vernietigde voorraden mondmaskers en veel doden in de woon-zorgcentra leek vergeten. 70 procent van de volwassen bevolking moest worden geprikt en ondanks problemen in Brussel werd dat doel in oktober gehaald.

Toch baadt Kerstmis niet meteen in een zorgeloze sfeer van vrede op aarde voor iedereen. Scholen waren voor kerst opnieuw een week langer dicht. We telewerken weer vier op de vijf dagen. Cafés sluiten om 23 uur en het nachtleven is op slot.

De grote les van het jaar is even eenvoudig als brutaal: we waren op weg het spel te winnen, tot de spelregels veranderden. De vaccinatiecampagne lukte, maar het virus muteerde. Op dit moment gebeurt dat opnieuw. Na een jaar waarin de deltavariant de poorten naar het rijk der vrijheid weer begon dicht te gooien, hangt de nog besmettelijkere omikronvariant als een donderwolk boven de jaarwisseling.

Het heeft de sfeer doen kantelen. Waar we in 2020 nog elke dag voor de zorg applaudisseerden, moeten de ziekenhuizen dit eindejaar zonder veel morele aanmoediging door de vierde golf, met de volgende op komst. Waar vorig jaar zelfs de absurditeiten van het coronabeleid op wat schamper gelach en ergernis werden onthaald, liepen in november 35.000 ontevredenen door de straten van Brussel. Waar we begin 2020 nog konden denken dat we een intense coronasprint aan het lopen waren, is het besef gegroeid dat het de eerste etappe van een marathon was.

De coronastrijd is gecontesteerder. Anderhalf jaar geleden wilden we van wetenschappers weten wat technisch moest gebeuren om een acute gezondheidscrisis af te wenden. Vandaag beseffen we dat het nog even kan duren, en dat uithoudingsvermogen en wendbaarheid nodig zijn. We weten dat we een pandemiebeleid nodig hebben dat nog even de baan zal moeten houden, ook qua impact op individuele vrijheden, het sociaal leven en de economische bedrijvigheid. De coronastrijd, die bij de start even boven het politieke gewoel leek te staan, is een heftiger debat geworden.

In het epicentrum van dat politieke debat staat de vaccinatie. Daarin zit ironie. Toen de federale regering een jaar geleden alle burgers opriep als een ‘team van 11 miljoen’ het virus te bestrijden, was er nog de luxe dat drie op de tien van de teamleden zich niet lieten prikken. Toen de slogan van de 11 miljoen niet meer werd herhaald, werd hij nodiger. Om de vaccinatie voluit te laten werken tegen de deltavariant moest tot 90 procent van de Belgen meedoen. Daar zitten we nog altijd niet.

Die situatie geeft een uitzonderlijk gewicht aan de kleine groep vaccinweigeraars. In normale omstandigheden eindigt een discussie in de politiek als in de Kamer 76 van de 150 volksvertegenwoordigers tot een akkoord komen. Ook als 40 procent van de kiezers tegen een nieuwe belasting is, kan het parlement ze invoeren en moet iedereen ze betalen. Met het vaccin werkt het anders. Een Belgische minderheid van nog geen 10 procent kan verhinderen dat het vaccinatiebeleid slaagt. Ze heeft een politiek wapen in handen om het beleid te blokkeren. En daarvoor volstaat het niets te doen.

Vergelijk het met de verkiezingen van 2019: 10 procent stemde toen blanco, ongeldig of ging niet stemmen. Die mensen deden toen ook niets, uit onverschilligheid of protest. En in de Wetstraat veroorzaakte het geen rimpeling. Maar een groep die vandaag even groot is, heeft de macht door datzelfde nietsdoen de voltallige bevolking een grotere bescherming tegen het coronavirus te ontzeggen.

Bovendien valt niet aan de discussie te ontsnappen. Zodra je met vrienden een pint wil drinken, moet je het Covid Safe Ticket tonen. Zodra familie bijeenkomt, rijst de vraag of iedereen geprikt is - en zo niet, of iemand daar een probleem mee heeft. De vaccindiscussie heeft dit jaar vriendschappen bekoeld en families verhit.

Naarmate het jaar vorderde, werd de discussie almaar gevoeliger. Wie angst voor de prik heeft, voelt zich als een paria opzijgezet door het coronabeleid. Wie wel alle voorschriften volgt, ziet door die niet-gevaccineerden zorg uitgesteld en ziekenhuizen zwaarder belast dan nodig. De vrijheid van de ene is de schade van de andere. En aan beide kanten is het geduld wat op geraakt.

De komst van omikron opent een nieuw hoofdstuk in die discussie. Waar premier Alexander De Croo (Open VLD) in september nog kon stellen dat de epidemie er een van niet-gevaccineerden aan het worden was, is de situatie vandaag weer chaotischer. De pandemie is opnieuw even van iedereen. De vaccins helpen, zeker de boosterprik. Maar we weten nog niet in welke mate het zal volstaan.

Nu het deltabeest zich tot een omikronmonster transformeert, moeten overheden deze winter hun beleid weer omgooien. Het leidt tot de belangrijke vraag in welke mate ze het team van 11 miljoen mee blijven krijgen. Knaagt de pandemie aan het wankele vertrouwen in de politiek? Of schoot daar sowieso niet veel van over?

Het kan geen kwaad er nog eens aan te herinneren dat in de lente van 2019, toen van de pandemie nog geen sprake was, de protestpartijen Vlaams Belang en PVDA samen 30 procent van de stemmen haalden. In de peilingen zitten ze daar nu lichtjes boven: rond 33 procent.

Het is niet moeilijk te zien waar het ongenoegen vandaan komt. De overheid moeit zich in ons land met ongeveer alles, maar heeft de grootste moeite om wat echt belangrijk is ook echt goed te doen. De welvaartsstaat is nog altijd niet voorbereid op de vergrijzingsgolf die je vanaf de jaren zeventig in een demografische tabel kon zien aankomen. Een poging tot het hervormen van de pensioenen begin dit jaar was een pijnlijke slag in het water.

De kwaliteit van het onderwijs, ooit de trots van Vlaanderen, is tanende. Het openbaar vervoer is ondermaats, van de NMBS tot De Lijn. Justitie heeft nog nooit naar tevredenheid gewerkt. Het Lernout & Hauspie-proces werd deze maand pas na twee decennia afgerond.

De Vlaamse regering worstelt als nooit tevoren om natuur en materiële welvaart te verzoenen, van de betonstop en het mestactieplan tot stikstof. De Brusselse regering heeft zo’n dilemma met de kilometerheffing. Op de klimaattop in Glasgow lag in november dezelfde vraag voor op wereldniveau: hoe kunnen we groener worden zonder ons blauw te betalen?

Niemand die het weet. In België waren er dit jaar op klimaatvlak twee soorten regeringen: die met een concreet klimaatplan dat het doel niet raakt - Vlaanderen met zijn renovatieplicht - en die met een ambitieus klimaatdoel maar nog geen plan om het te bereiken - de andere regeringen en de Commissie.

In volle klimaattransitie, waarbij het nog niet duidelijk is hoe we minder CO₂ kunnen uitstoten, gaan we bovendien gascentrales bouwen. Want ook dat is 2021: 18 jaar nadat werd beslist kerncentrales te sluiten gaan er nu sowieso al vijf van de zeven dicht en vragen we ons angstig af of straks het licht uitgaat.

Dat is pijnlijk allemaal. Des te meer omdat we al jaren op wereldrecordniveau belastingen betalen, terwijl de overheid met dat geld niet toekomt. Ook dat is 2021: na wekenlange moeizame onderhandelingen over begrotingen in alle regeringen van dit land, moest aan de Europese Commissie worden gemeld dat de staatsschuld volgend jaar wellicht nog stijgt.

De duivels van 2021 worden daarom ook de kwelgeesten van 2022. Hoe maken we een klimaatplan dat werkt én betaalbaar is? Hoe raken de centrale banken zonder al te grote schade uit hun grote gratisgeldexperiment? Hoe krijgen we meer mensen aan het werk, zodat zaken als pensioenen wat betaalbaarder worden?

Het zijn allemaal geen nieuwe uitdagingen. Het verklaart waarom het niet zo bizar is dat we er toch niet helemaal gerust op zijn dat de overheid het allemaal wel oplost, uitgerekend nu ze groter dan ooit is.

Net daarin schuilt de grote coronaparadox van dit jaar: de overheid werd groter maar het vertrouwen groeide niet mee. In het coronabeleid is de prijs van dat wantrouwen bovendien tastbaar. Wat niet met burgerzin lukt, moet via ongezien harde beslissingen om bedrijven of scholen te sluiten. Wat niet met overtuiging lukt, zoals genoeg mensen vaccineren, leidt tot coronaregels die voor de niet-overtuigden lastiger zijn, net omdat ze anderen makkelijker besmetten. Soms is de vrijheid van overtuiging zelfs een onbetaalbare luxe omdat ze levens kost, en werd voor het zorgpersoneel de vaccinatie verplicht. Dat dreigt bij die kleine minderheid die geen prik wil het vertrouwen helemaal onderuit te halen.

Het punt waarop de waanzin van de vertrouwenscrisis het meest tastbaar werd, was de betoging van 4.000 zorgpersoneelsleden in december. Hoe gek het kan worden met die vertrouwenscrisis was eerder deze maand duidelijk, toen 4.000 mensen uit de zorg betoogden tegen de verplichte vaccinatie. Net van zorgpersoneel zou je verwachten dat ze kwetsbare patiënten willen beschermen en dat doen op basis van wetenschappelijke inzichten. Maar in het waanzinnige coronajaar 2021 bleek ook dat geen zekerheid meer.

Die paradox werpt ook zijn schaduw vooruit op het nieuwe jaar. Want wat ook de goede voornemens voor 2022 mogen zijn, eerst en vooral is er weer de strijd tegen omikron. Het is tot nader order zoeken in welke mate de derde prik genoeg bescherming biedt, onder hoeveel druk de ziekenhuizen straks komen te staan en hoeveel extra maatregelen nodig worden. Maar de snelheid waarmee de omikronvariant als een vloedgolf in het buitenland de samenleving overspoelde, toont dat er iets op til is.

In al die ellende is de ironie dat deze kerst beter is dan de vorige. Toen mochten we alleen in een beperkte familiale bubbel vieren, nu staat het ons vrij in familiale kring te doen wat we veilig achten. Toen was nog vrijwel niemand gevaccineerd, terwijl de bescherming vandaag veel robuuster is. Toen waren winkels, cafés, restaurants en zelfs kappers dicht, nu zijn ze open.