Drempel van 500 coronapatiënten op intensieve is overschreden

De psychologische kaap van vijfhonderd coronapatiënten op intensieve zorg is gerond. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zei zondag in VTM Nieuws dat het tijd is voor 'serieuze maatregelen'.

Er liggen nu 516 mensen op intensieve zorg. België telt in totaal 2.000 bedden op de intensieve afdeling, maar 117 daarvan zijn buiten gebruik door personeelsgebrek. 'Mensen zijn doodvermoeid of zitten zelf met covid', zei Vandenbroucke. 'Het is dringend tijd om serieuze maatregelen te nemen.'

De voorbije week werd beetje bij beetje duidelijk dat een aanscherping van de coronaregels onvermijdbaar wordt. De federale en regionale topministers buigen zich daar komende vrijdag over. Vergeleken met het vorige Overlegcomité op 26 oktober - toen er strengere regels kwamen over mondmaskers en het coronapaspoort - is de situatie een pak verslechterd.

Discotheken

Vandenbrouche kijkt onder meer naar eventueel strengere regels voor discotheken. Hij vindt dat die enkel nog gevaccineerde mensen mogen toelaten. 'En bovendien, als er zoveel virus rondgaat, moet je je afvragen of je zelfs aan die gevaccineerden geen test moet vragen.'

Vandenbroucke blijft ook bij zijn oproep om het mondmasker te verplichten vanaf 9 jaar, ondanks de tegenkanting uit de Vlaamse regering.