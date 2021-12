Drie weken kerstvakantie, horeca blijft open tot 23 uur

'De herfstgolf is veel zwaarder dan ingeschat', zei premier Alexander De Croo (Open VLD) vrijdag na een vergadering van het Overlegcomité. De federale en regionale topministers kwamen bijeen na een noodkreet van de ziekenhuizen dat de situatie door het toenemende aantal covidpatiënten bijna onhoudbaar is geworden.

De expertengroep GEMS had gepleit voor een lockdown-light, waarbij de horeca vroeger sloot, evenementen werden geschrapt, de bubbel van vijf terugkeerde en er een afkoeling kwam in het kleuter- en basisonderwijs. Al voor de vergadering was duidelijk dat die plannen te ver gingen voor de meeste aanwezige politici.