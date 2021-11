Druk stijgt voor strengere coronamaatregelen

Door de aanhoudende verslechtering van de coronacijfers lijkt het nog moeilijk vol te houden om eerst het effect van de pas genomen maatregelen af te wachten. Oproepen om het hoofd koel te houden, vallen in dovemansoren.

Het is een flashback naar tijden waarvan gehoopt werd dat ze niet zouden terugkeren. Maar de immer stijgende besmettingscijfers leiden net als bij vorige coronapieken tot een behoorlijk chaotische evolutie naar wat onvermijdelijk lijkt: een vervroegde bijeenkomst van het Overlegcomité met federale en regionale topministers over een verdere verstrenging van de coronaregels. Dat zou meteen betekenen dat zo goed als zeker delen van het leven opnieuw op slot gaan, een scenario waar met de komst van de vaccins niemand nog van uitging.

Het Overlegcomité nam afgelopen week enkele bijkomende maatregelen om de coronaopflakkering te stoppen. De uitleg is dat het een tweetal weken duurt voor die hun effect laten zien, zoals Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdag herhaalde.

Besmettingsgolf wint nog kracht

Dat valt echter in dovemansoren nu de besmettingsgolf aan kracht wint. Het aantal officiële besmettingen flirt met 20.000 per dag. Dat spoelt de opgeworpen beschermingswallen totaal weg. De contactopsporing kan niet meer volgen en ook het testen - er zijn dagen van 100.000 en meer tests - botst op zijn limieten.

Dankzij de vaccins worden de ziekenhuizen voorlopig niet volledig overspoeld. Maar er zijn wel te veel nieuwe patiënten in het ziekenhuis en op intensieve zorg (ic) om het te blijven bolwerken. Momenteel komen er dagelijks gemiddeld 15 bezette bedden bij op intensieve. Als dat nog een week duurt, gaan we van 656 naar 761 bezette ic-bedden. Nog een week later wordt dat 866. Als de dagelijkse corona-opnames op ic nog versnellen, is de ellende compleet.

1.552 van de beschikbare 1.779 ic-bedden - 214 bedden zijn onbruikbaar door onbeschikbare handen aan het bed - zijn nu ingenomen. Er zijn nog 90 bedden voor coronapatiënten en 137 voor andere aandoeningen. Het toont hoe weinig marge er nog is.

Daardoor komt de laatste optie weer op tafel: strengere coronaregels. De druk op premier Alexander De Croo (Open VLD) neemt toe om vervroegd een Overlegcomité bijeen te roepen. De eerstvolgende gezamenlijke evaluatie van de coronaregels stond pas voor begin januari gepland. In Nederland en Frankrijk - waar al strengere regels van kracht zijn dan bij ons - zijn extra maatregelen op komst.

Daarnaast is er ook binnenlandse druk. Klassiek stellen de wetenschappers in het expertencomité GEMS - dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis - dat ingrijpen nodig is. 'We zien geen enkele trend tot stabilisering of daling van de cijfers, integendeel. Het gaat alleen maar steil omhoog. De vraag is hoe lang we het nog trekken met halve maatregelen. De huisartsen zeggen al weken dat ze het niet meer redden, de contacttracers hebben de grootste moeite om hun werk te doen en in de ziekenhuizen is het stilaan ondraaglijk', zegt GEMS-voorzitster Erika Vlieghe.

Oproep gouverneurs

Carl Decaluwé (CD&V), de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, zei na crisisoverleg met zijn negen collega's dat het Overlegcomité vervroegd moet bijeenkomen. Het overleg kwam er nadat enkele gouverneurs op eigen houtje strengere regels over events hadden ingevoerd. Om een totale kakofonie te vermijden, kwam er overleg. Daar kregen de gouverneurs ook een analyse van de pandemie door coronacommissaris Pedro Facon.

'De druk op de ziekenhuizen wordt dag na dag groter. De mathematische modellen van de statistici volgen de minst gunstige scenario's', zegt Decaluwé aan De Tijd. 'We vragen dat het Overlegcomité vervroegd bijeenkomt, ook om uniforme regels af te spreken die voor het hele land gelden. In alle provincies is alarmfase vijf van kracht.'

De gouverneurs van Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant stuurden de forse communicatie van Decaluwé naderhand bij. 'We weten dat nieuwe maatregelen zijn afgekondigd, maar we zien geen kentering. We vragen de regering daar iets mee te doen, maar we hebben niet uitdrukkelijk gevraagd het Overlegcomité vroeger bijeen te laten komen', zeggen Jos Lantmeeters (N-VA), Cathy Berx (CD&V) en Jan Spooren (N-VA) tegenover VRT NWS.

Premier De Croo laat via zijn woordvoerder weten de situatie van nabij op te volgen. Het is onduidelijk of snel een nieuw Overlegcomité wordt bijeengeroepen. 'Vrijdag is er sowieso kernkabinet met de federale topministers. Daar zal corona ook ter sprake komen', klinkt het.