Steeds meer zorgmedewerkers overwegen andere job

Twintig maanden na het begin van de coronacrisis hebben zorgmedewerkers nog altijd buitengewoon veel last van chronische stress. Meer dan de helft van de zorgmedewerkers die de Power to Care-enquête van het gezondheidsinstituut Sciensano en de KU Leuven invulden, klagen over vermoeidheid en hebben het gevoel dat ze onder druk staan. Ruim een derde klaagt over erge spier- en gewrichtspijn en een kwart heeft last van hoofdpijn. Die fysieke klachten kunnen het gevolg zijn van hoge druk, zegt Sciensano.