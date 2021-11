Europa ruziet over boosters op coronapas

De vierde coronagolf in Europa leidt opnieuw tot een heterogeen patroon van nationale maatregelen. Eenzijdige lockdowns en beperkende maatregelen dreigen het vrij verkeer in Europa weer af te remmen. Tegelijk blijkt dat het paradepaardje van de EU, het covidcertificaat, niet overal dezelfde lading dekt. Dat creëert onzekerheid over zowel de geldigheidsduur van het certificaat als de behandeling van boostershots.