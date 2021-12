Europa steekt 20 miljoen euro in ultrasnelle Vlaamse coronatest

Het Vlaamse MiDiagnostics krijgt 20 miljoen euro steun van Europa voor de commercialisering van zijn snelle PCR-test voor de opsporing van Covid-19. ‘Dit kan een belangrijke rol spelen om de pandemie onder controle te krijgen.’

MiDiagnostics, met Marc Coucke en Urbain Vandeurzen als hoofdaandeelhouders, haalde dit jaar al 50 miljoen euro op. De bankrekening dikt nu nog eens met 20 miljoen euro aan dankzij een lening van de Europese Investeringsbank (EIB).

MiDiagnostics ontwikkelde een chiptechnologie en een minilabo om heel snel bloedonderzoek te doen. De coronacrisis deed miDiagnostics vorig jaar zijn plannen bijsturen in de richting van de ontwikkeling van een snelle PCR-test om een coronabesmetting op te sporen.

Die test staat nu op punt. De resultaten zijn al na een kwartier beschikbaar en de betrouwbaarheid ervan is even hoog als van een klassieke PCR-test. Een pilootproject is eerder dit jaar van start gegaan op Brussels Airport.

Het geld dient om de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te ondersteunen, in het bijzonder voor de opschaling van de nieuwe, snelle PCR-test.

‘Het geld dient om de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te ondersteunen, in het bijzonder voor de opschaling van de nieuwe, snelle PCR-test. De technologie kan een belangrijke rol spelen om de pandemie onder controle te krijgen’, klinkt het in een persbericht.

Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, argumenteert de steun aan het Vlaamse bedrijf als volgt: ‘In de strijd tegen het virus hebben we vaccins, behandelingen en diagnostische tools nodig. In dat kader bieden we vandaag onze steun aan miDiagnostics.’

‘Ik denk dat iedereen de coronaperiode zo snel mogelijk achter zich wil laten’, zegt Kris Peeters, vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank. ‘Maar om dat mogelijk te maken, hebben we een aantal maatregelen en tools nodig die autoriteiten in staat stellen om snel en accuraat besmettingen vast te stellen en zo de totale infectiecijfers te beperken. MiDiagnostics kan in die puzzel een belangrijk stukje zijn.’