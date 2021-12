PS en N-VA verzetten zich tegen sluiting scholen, federaal wil horeca open tot 23 uur

Op tafel lag een voorstel om het kleuter- en lager onderwijs te sluiten van woensdag 8 tot vrijdag 17 december. Dat ligt in lijn met het wat de expertengroep GEMS had voorgesteld . Die wijst erop dat kinderen onder twaalf jaar, die nog niet gevaccineerd mogen worden, het virus vlot kunnen verspreiden.

De kleuter- en lagere scholen zouden wel opvang moeten voorzien. In het middelbaar onderwijs was het plan tot het begin van de examenperiode afstandsonderwijs te geven, zij het dat terugkeermomenten mogelijk moeten zijn.

Mondmaskerplicht

Nog volgens datzelfde plan zouden de kleuter- en lagere scholen op 20 december weer open mogen, mits wordt voorzien in een hybride vorm van onderwijs en met mondmaskerplicht vanaf zes jaar. Het is aan de regio's om in overleg met de onderwijskoepels, de vakbonden en de virologen te bepalen hoe dat hybride onderwijs er moet uitzien.

Voor de PS, de grootste federale meerderheidspartij, gaan de plannen echter te ver. De Franstalige socialisten leveren in de minister van Onderwijs in de Franstalige Gemeenschapsregering en daar is verzet tegen schoolsluitingen en de mondmaskerplicht vanaf zes jaar. In Vlaanderen staat de N-VA op de rem, maar die partij zit niet in de federale regering.