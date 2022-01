België kan behandeling met coronapil inzetten vanaf februari

Ons land koopt 10.000 behandelingen met de coronapil van het Amerikaanse farmabedrijf Merck. Vlak voor kerst had de federale regering ook al 10.000 kuren met de coronapil van Pfizer besteld. De Task­force Covid Therapeutics had de overheid geadviseerd van zowel Merck als Pfizer 10.000 behandelingen te kopen.

De Task­force Covid Therapeutics verwacht dat beide behandelingen vanaf februari in ons land kunnen worden opgezet. ‘Dat zal gebeuren in de ziekenhuizen, maar ook bij klinische studies in de eerstelijnszorg’, zegt woordvoerster Karin Rondia. ‘Ook huisartsen zullen het middel kunnen voorschrijven aan coronapatiënten. Ze zullen de behandeling nauwgezet opvolgen zodat we zicht krijgen op de effecten.’