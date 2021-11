Franstalige vakbond plant staking tegen vaccinatieplicht in zorg

De christelijke vakbond CSC heeft een stakingsaanzegging ingediend, uit onvrede met de vaccinatieplicht voor zorgpersoneel. In verschillende Waalse en Brusselse ziekenhuizen dreigen volgende week acties.

CSC Services Publics kondigt het nieuws aan in een persbericht, na een overleg woensdag met de kabinetschefs van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Overheidsdiensten Petra De Sutter (Groen). Omdat de federale regering doorzet met een vaccinatieverplichting voor zorgpersoneel gaat de vakbond over tot acties in ziekenhuizen. Volgende woensdag blaast de vakbond verzamelen aan het kabinet van de Brusselse minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo).

De Franstalige poot van ACV Openbare Diensten noemt het 'schandalig' dat niet-gevaccineerde zorgmedewerkers vanaf 1 april hun werkvergunning verliezen en dus ontslagen worden. De verplichting geldt al vanaf 1 januari, maar eerst is er een overgangsperiode waarbij de personeelsleden de tijd krijgen om zich alsnog te laten vaccineren, tenzij dat om medische redenen niet kan.

Voor de Franstalige christelijke vakbond is een vaccinatieplicht voor zorgverleners pas aanvaardbaar als er een brede verplichting geldt.

Ook de andere vakbonden hadden al vragen bij de ingrijpende sanctie. 'Dat is de zwaarst mogelijke sanctie, met catastrofale gevolgen voor de tewerkstelling van de hardnekkige vaccinatieweigeraar', klonk het bij de liberale vakbond ACLVB. De socialistische BBTK omschreef het mogelijke ontslag als 'een oorlogsverklaring'.

Volgens de Franstalige vakbond is een vaccinatieverplichting voor zorgverleners pas aanvaardbaar als er een algemene vaccinatieplicht komt. Dat is ook het standpunt dat PS-voorzitter Paul Magnette maandagavond verkondigde in een videoboodschap op sociale media. Hij ging daarmee in tegen het wetsontwerp dat de Vivaldi-coalitie - inclusief PS-vicepremier Dermagne - eerder op de dag goedkeurde.