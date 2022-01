Geen verstrenging van coronaregels, ondanks zwarte prognoses voor ziekenhuizen

Het Overlegcomité besprak ook de coronabarometer die coronacommissaris Pedro Facon heeft uitgewerkt. Die moet bij volgende coronagolven een jojobeleid voorkomen omdat duidelijk is vastgelegd welke maatregelen gelden als meer virus in omloop is.

'De uitwerking ervan zal nog een serieus werk worden voor de komende weken. Want er is bij sommigen wat koudwatervrees om telkens te beslissen over vooraf afgesproken pakketten regels en daaraan vast te houden', zegt een regeringsbron. Er is politieke discussie over wat de drempels moeten zijn om de maatregelen te versoepelen of te verstrengen.