Geen vluchten meer van zuidelijk Afrika naar Europa

De Europese Commissie legt het vliegverkeer uit het zuiden van Afrika tijdelijk stil. Dat doet ze uit angst voor een nieuwe, mogelijk nog besmettelijker variant van het coronavirus. Belgen die terugkeren uit de regio moeten tien dagen in quarantaine.

De Europese Commissie grijpt naar noodrem die is ingebouwd voor als de epidemiologische situatie in een land of een regio buiten de Europese Unie snel slechter wordt. Ze legt daarmee het vliegverkeer vanuit zuidelijk Afrika tijdelijk stil, uit angst voor de import van een nieuwe variant van het coronavirus. Dat bevestigt het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) aan De Tijd.

De federale regering vaardigt daarbovenop een inreisverbod uit voor niet-Belgen die verbleven in het zuiden van Afrika. Zij kunnen ons land tijdelijk niet meer in. Belgen die terugkomen uit de regio, moeten tien dagen in quarantaine. De expertencomités zijn intussen volop bezig de exacte landen die een risico vormen te identificeren. In Nederland geldt het verbod voor Swaziland, Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe. Vanuit die landen zijn er geen rechtstreekse vluchten naar Brussel.

Variant

B.1.1.529. Dat is de viruslettersoep die wetenschappers en politici ernstige zorgen baart. Terwijl veel landen in een harde strijd verwikkeld zijn met de deltavariant, duikt in Afrika een virusvariant op die het potentieel lijkt te hebben nog erger te zijn.

De nieuwe variant, die dinsdag voor het eerst werd geturfd, trok meteen de aandacht van wetenschappers door het extreem hoge aantal mutaties die hij meedraagt. Dat veel van die mutaties zitten op het zogenaamde spike-eiwit - het 'kroontje' dat het coronavirus zijn naam geeft - is een rode vlag. Het virus hecht zich via dat kroontje aan de receptoren in menselijke cellen.

Leuvens labo onderzoekt twee stalen op nieuwe variant Het Leuvense Rega Instituut onderzoekt op dit moment twee Belgische stalen op de nieuwe coronavariant die in het zuiden van Afrika is opgedoken. De stalen worden zoals steeds aan meerdere PCR-tests onderworpen in het labo. Een van de tests bleek niet te werken. 'Dat deed ons vermoeden dat het om een speciaal geval ging', legt de viroloog Marc Van Ranst uit. 'Het zou kunnen dat het om de al gekende Britse variant gaat, die opnieuw ons land zou zijn binnengeslopen. Het zou ook kunnen dat het om de pas ontdekte nieuwe variant gaat. Dat wordt op dit moment nog onderzocht.'

De huidige generatie vaccins richt zich op die spike-eiwitten om het virus te identificeren en te neutraliseren. De vrees is dat de mutaties de vaccins minder effectief en het virus nog besmettelijker maken.

Dat moet voor alle duidelijkheid nog bewezen worden. Voorlopig zijn er nog maar een 50-tal besmettingen met B.1.1.529 geturfd, in Botswana, Zuid-Afrika en Hongkong en zijn er vooral vragen en weinig antwoorden. Maar wetenschappers zijn het eens dat de kenmerken ernstige zorgen moeten baren en dat de variant snel en grondig onder de loep moet worden genomen.

Vliegverbod

De Wereldgezondheidsorganisatie brengt vrijdag een expertengroep in stelling om de variant te bespreken. Die zal beslissen of de gezondheidsorganisatie de variant zal bestempelen als een 'variant of concern' of louter als een 'variant of interest'.

Verschillende landen wachtten de Europese beslissing niet af en grepen vanochtend al in. De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge kondigde voor de Europese beslissing al een verbod aan op vluchten vanuit zuidelijk Afrika. Duitsland doet hetzelfde vanaf vanavond. 'Waarschijnlijk' zal die maatregel ook gelden voor Zuid-Afrika's buurlanden. Enkel Duitse staatsburgers mogen nog terugvliegen, maar ze moeten dan 14 dagen in quarantaine, ook al zijn ze gevaccineerd.

Ook in Italië was de beslissing al genomen. Wie de voorbije 14 dagen in Zuid-Afrika verbleef, mag het land niet meer binnen, aldus minister van Volksgezondheid Roberto Speranza. Wie nog uit die landen aankomt in het Verenigd Koninkrijk, moet vanaf zondagochtend verplicht 10 dagen in quarantaine op hotel. Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid zijn de wetenschappers die de overheid adviseren 'diep verontrust'.

'Als we één ding hebben geleerd van vergelijkbare situaties - waarvan sommige goed zijn uitgedraaid en sommige slecht - is dat je terwijl je dit onderzoekt best een redelijke vorm van paranoia aanhoudt', formuleert een van die adviseurs, microbioloog Ewan Birney, het in The Guardian.

Ook Israël bant reizen naar die zes landen en voegt ook Mozambique toe aan dat lijstje.