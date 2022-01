Apothekers laten prijs zelftest steeds vaker tot 6 euro zakken

Almaar meer apothekers laten de prijzen van sneltesten zakken, vaak tot 6 euro. 'Maar een prijsniveau zoals in de supermarkt moet u niet verwachten.'

Als een onderdeel van het nieuwe test- en quarantainebeleid, waarbij de prioriteit naar mensen met symptomen verschuift, worden zelftesten gepromoot. Een deel van de Belgen - zo'n 2 miljoen - heeft recht op een voorkeurstarief, waarbij een zelftest bij de apotheker 1 euro kost. De rest van de bevolking betaalt de gewone prijs, die de apotheker zelf bepaalt.

Terwijl een zelftest bij de drogisterijketen Kruidvat of de doorsnee supermarkt amper 3 à 4 euro kost, bedroeg de prijs in apotheken lange tijd 8 euro per stuk. Maar nu laten almaar meer apotheken hun prijzen zakken, melden de Mediahuis-kranten. 'De gemiddelde afleveringsprijs bedraagt nu 6 tot 8 euro. En er zijn nogal wat apothekers die nog meer korting geven bij de aankoop van vijf of tien testen. Dan kan de prijs onder 6 euro duiken', bevestigt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) aan De Tijd.

6 kostprijs zelftest Almaar meer apotheken verlagen de prijs van een zelftest van 8 naar 6 euro.

Als verklaring voor de prijsdaling wijzen de apothekers naar de lagere aankoopprijzen. 'Eind november kochten apothekers zelftesten nog tegen zotte prijzen aan. 4 euro was geen uitzondering', zegt Kristof De Prijck van de Koninklijke Oost-Vlaamse Apothekersgilde (Kovag) in De Standaard. Nu het aanbod bij de producenten toegenomen is, kunnen de apothekers goedkoper inkopen en verkopen.

Geen prijsafspraken

De beroepsfederatie van de apothekers heeft geen algemeen zicht op de gangbare prijzen en baseert zich op rondvragen in de sector. 'Aan richtinggevende prijzen doen we niet. Dat zijn prijsafspraken en dat is niet toegelaten. Elke apotheker bepaalt zijn eigen prijs. Het is dus goed mogelijk dat u op bepaalde plaatsen nog 8 euro per test moet neertellen.'

