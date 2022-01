Experts passen voor lockdown, maar pleiten voor strenger telewerk en contactbubbels

Enkele kleine verstrengingen zouden moeten volstaan om de omikrongolf te doorstaan. Dat blijkt uit het advies van het expertenteam GEMS dat De Tijd kon inkijken.

Geen lockdown, maar her en der kleine verstrengingen zoals 100 procent thuiswerken of de halvering van de capaciteit van het openbaar vervoer. Geen verzet tegen de heropening van de scholen komende maandag en de huidige regels in cultuur en horeca behouden. Dat zijn de krachtlijnen in het advies aan het Overlegcomité van de experts in het wetenschappelijk coronateam GEMS.

Omikronvariant

De federale en de regionale topministers buigen zich donderdagochtend voor het eerst in 2022 over de coronaregels. Het Overlegcomité komt opnieuw op een lastig moment, nu de omikronvariant almaar meer voet aan de grond krijgt. Het gevolg is een snel stijgend aantal besmettingen, hoogrisicocontacten en prognoses over een groot aantal (naar verwachting vooral mild) zieken. De eerste data geven voorzichtig aan dat omikron tot veel minder hospitalisaties en bezette bedden op intensieve zorg zal leiden dan zijn voorganger delta.

Klassiek hebben de experts een advies voorbereid voor het Overlegcomité. Het GEMS-team, met daarin onder anderen de professoren Steven Van Gucht, Marc Van Ranst en Erika Vlieghe, brengt een voorbereidend rapport aan. Coronacommissaris Pedro Facon neemt het advies van de GEMS, naast nog andere wetenschappelijke rapporten, mee op in een eigen nota aan de regeringstoppers. Die nemen op basis van die documenten een beslissing.

Geen lockdown

Het belangrijkste is dat de GEMS-experts niet pleiten voor een lockdown zoals in Nederland. Ze grijpen terug naar eerdere adviezen - waarin sommige voorstellen door de politiek niet gevolgd zijn - om toch enkele kleine verstrengingen voor te stellen.

De GEMS-experts pleiten ervoor thuiswerk 100 procent te verplichten waar het kan. Nu is er één terugkeerdag per week. Nieuwjaarsfeestjes of bijeenkomsten zijn voor de GEMS uit den boze. Is thuiswerk niet mogelijk, dan is het advies in te zetten op kleine werkbubbels, waarbij personeel niet gemixt wordt.

De GEMS-experts pleiten ervoor thuiswerk 100 procent te verplichten waar het kan. Nieuwjaarsfeestjes of bijeenkomsten zijn uit den boze.

Ook het pleidooi om de capaciteit van het openbaar vervoer te halveren en stevig te ventileren wordt herhaald. En de GEMS roept op zeker de kwetsbaarste groepen te adviseren een meer beschermend FFP2-masker te dragen.

Voor de heropening van de scholen maandag waarschuwen de experts dat zonder stringente voorzorg de vijfde golf zal worden aangeblazen. Dus is de oproep heel strenge regels te handhaven - mondkapjes, testen, bubbels, ventilatie en quarantaine - en vaart te maken met de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11.

Privé is er opnieuw de oproep bezoek beperkt te houden tot maximaal twee tot drie verschillende gezinnen. Ook wil de GEMS een focus op communicatie over de hoge besmettelijkheid van omikron - en dus nog altijd het risico op ziekte en hospitalisatie - en wat de beste manieren zijn om zichzelf te beschermen. De GEMS vindt het zeer positief dat het gebruik van zelftests - dat nog extra gestimuleerd wordt bij het versoepelen van de isolatie - en de opvolging van de quarantaineregels zo fors in de lift zitten.

Geen aanpassing in horeca