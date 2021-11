Gents café Charlatan: 'We moeten politie spelen terwijl we iedereen willen laten feesten'

Als het van de GEMS-experten afhangt, sluiten de nachtclubs in de strijd tegen het coronavirus. De politiek lijkt niet zover te willen gaan. 'De overheid moet in uitgaansbuurten maar in teststraten voorzien, zoals in Berlijn', zegt Gerald Claes van het Gentse café Charlatan.

De stem van Gerald Claes, al meer dan twintig jaar uitbater van de Charlatan in Gent, klinkt nog iets dieper dan gewoonlijk. Toen hij het advies hoorde van de GEMS-experten die de overheid adviseren, waarin werd geopperd nachtclubs een paar weken te sluiten, kreeg hij een mentale tik. 'Die mogelijke sluiting heeft mij neergehaald.' Mensen die het nachtleven niet kennen, gaan er volgens hem te veel van uit dat je alleen een dj moet boeken en klaar. 'Er kruipt enorm veel voorbereiding in een najaarsplanning zoals die vandaag op poten stond.'

De essentie Mocht het van de GEMS-experten afhangen, dan sluiten de nachtclubs enkele weken.

De politiek wil de clubs openhouden, maar onder strenge voorwaarden. Alleen gevaccineerden die negatief testen, zouden binnen mogen in clubs.

Uitbaters zoals Gerald Claes van de Charlatan in Gent zien dat niet zitten.

En dat werd gesmaakt. Sinds de heropening op 1 oktober, na ruim 17 maanden stilte op de Vlasmarkt, liepen de zaken relatief goed voor het zogenaamde oord van verderf. 'Er was de voorbije weken een duidelijke knaldrang, mensen hadden er duidelijk zin in.' Of dat te maken had met de vele Nederlanders die de weg naar het Gentse uitgaansleven vonden, wil Claes niet gezegd hebben. 'Ze zijn dominant aanwezig op de dansvloer, dat wel.' (lacht)

Fascisten

Claes en zijn vennoot Mario Vuylsteke vonden na maanden inactiviteit net voldoende personeel om de zaak te doen draaien. Portiers, bar- en wc-personeel, het zijn profielen die almaar moeilijker te vinden zijn. Hij verkleinde zijn vaste team van 15 naar 8 medewerkers, de rest van de taken wordt uitgevoerd door studenten en flexi's.

We hebben elke avond twee extra mensen aan de deur staan die CST-scans doen. Gerald Claes Uitbater Charlatan

'Nachtwerk is een stiel. Wie na vier opeenvolgende nachten een zwalpende toerist met de glimlach naar buiten begeleidt, is voor de job gemaakt', zegt Claes. En die mensen zijn minder te vinden. 'Het voordeel is dat flexi-jobbers of studenten die glimlach altijd opzetten omdat ze maar een nacht of twee per week werken.'

De nachtbrakers consumeerden voldoende om de schade van het voorbije anderhalf jaar in te halen. In 2020 zag Claes 75 procent van de omzet verdampen. Bovendien zijn er nu extra personeelskosten. 'We hebben elke avond twee extra mensen aan de deur staan die CST-scans doen', zegt Claes.

Als ze ons niet sluiten, maken ze het ons toch verdomd moeilijk om open te blijven. Gerald Claes Uitbater Charlatan

Een opdracht waar de uitbater van de Charlatan telkens tegenop ziet. 'Kijk eens hoe mooi mijn nagels zijn? Mag ik niet zonder scan binnen?' Mensen verzinnen de gekste dingen om toch maar binnen te geraken zonder CST-certificaat. 'We zijn nog nooit zo vaak voor fascist uitgemaakt als in de voorbije maand.' Hij is de polarisatie in het nachtleven grondig beu. 'We moeten politie spelen terwijl we net iedereen willen laten feesten.'

Teststraten

Dat brengt ons bij het voorstel van minister van Gezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om alleen mensen die gevaccineerd zijn of negatief testen toe te laten in het nachtleven. 'Als ze ons niet sluiten, maken ze het ons toch verdomd moeilijk om open te blijven', zegt Claes.

Mocht het overlegcomité beslissen het voorstel van Vandenbroucke door te duwen, dan zit er volgens Claes maar een ding op. 'Dan moet de overheid in de uitgaansbuurten in teststraten voorzien, zoals in Berlijn. Wie gaat er trouwens opdraaien voor die kosten?'