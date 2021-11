Hoe leef je samen met een virus dat nog jaren blijft?...

De vierde golf is allicht niet de laatste. Corona zal ons nog jaren in meer of mindere mate tot maatregelen dwingen, voorspellen experts. Maar hoe ziet zo’n langdurige relatie met een virus eruit? ‘Een meer Aziatische levenswijze zou niet slecht zijn.’

Er was al coronamoeheid. Daar komt onbegrip bovenop. Bijna twee jaar ver in de coronapandemie worden we voor de zoveelste keer voor voldongen feiten geplaatst. We beleven een stevige vierde golf, met afgelopen maandag een dagrecord van 20.537 nieuwe besmettingen. Gemiddeld zijn er 31 overlijdens per dag. En op dit moment liggen 2.867 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 578 op de intensieve zorg.

Lees Meer Corona in België | 250 ziekenhuisopnames per dag

Opnieuw moet het Overlegcomité ingrijpen. Het lijkt wel een collectieve déjà vu: meer mondmaskers, meer testen, opnieuw prikken, opnieuw beperkingen.

Velen snappen niet waarom het, na een rustige zomer, opnieuw misloopt. Het rijk der vrijheid leek binnen handbereik. Dankzij de vaccins zouden we ons toch het ‘oude normaal’ in prikken? Onterecht, leren we nu. Ook al wordt er veel gevaccineerd en verkleint daarmee de kans dat mensen ernstig ziek worden of overlijden, de AstraZeneca’s, Johnson&Johnsons, Pfizers en Moderna’s verrichten geen wonderen.

De bezorgdheid neemt toe. Wat staat ons nog te wachten? Zal corona het ons volgend jaar net zo moeilijk maken? En ons zorgsysteem om de zoveel maanden tot het uiterste drijven? Wat met de mondmaskers, coronapassen en teststaafjes? Raken we daar ooit nog vanaf?

De essentie Experts verwachten dat de komende jaren, zeker in de herfst en de winter, nog meer coronagolven volgen.

Hun impact zou in theorie wel telkens afnemen.

Waarschijnlijk is dat basismaatregelen, zoals mondmaskers dragen en anderhalve meter afstand houden, ook na 2021 blijven bestaan.

Velen vinden dat onze overheid werk moet maken van langetermijnplannen.

Vraag je experts om een vooruitblik, dan houden ze een slag om de arm. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe deze pandemie zich zal ontwikkelen. Daarvoor zijn er te veel onvoorspelbare factoren, zoals de mutatie van het virus, de vaccinatiegraad en de mate waarin mensen hun gedrag aanpassen.

Toch durven de meesten te zeggen: het ergste is achter de rug. Een nieuw annus horribilis, met strenge lockdowns, algemene sluitingen en beperkte verplaatsingen zien virologen niet aankomen. Minder ingrijpende maatregelen, zoals het mondmasker, zullen de komende jaren wellicht in meerdere of mindere mate nodig blijven. ‘Want het staat vast dat er een vijfde golf komt, en daarna misschien een zesde, zevende en achtste’, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. Het is moeilijk te voorspellen hoe groot die golven zullen zijn. In theorie zouden ze gaandeweg afzwakken. ‘Hoe meer mensen immuniteit opbouwen, via besmetting of vaccinatie, hoe moeilijker het virus grote schade kan veroorzaken.’

Maar hoe doe je dat? Nog jaren met corona en de gevolgen daarvan leven? In Nederland is de oefening al een keer gemaakt. In het rapport ‘Navigeren en anticiperen in onzekere tijden’ schetsten twee onafhankelijke adviesorganen van de regering onlangs vijf toekomstscenario’s.

In het gunstigste script gaan we terug naar normaal en wordt Covid-19 gebannen. Maar er is ook een worstcasescenario, waarbij we het virus niet onder controle krijgen, er almaar meer slachtoffers vallen en de samenleving en economie lange tijd ernstig ontwricht raken.

2.867 coronapatiënten Er liggen 2.867 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 578 op de intensieve zorg.

Ook in ons land houden experts rekening met verschillende pistes. ‘Er komen nog andere varianten, dat is een virologische zekerheid’, zegt Van Gucht. Maar de kans dat die vele malen agressiever zullen zijn dan de huidige deltavariant, lijkt volgens velen klein.

Flexibel organiseren

Er is veel consensus over het toekomstscenario, met vooral in de herfst en de winter, almaar kleiner wordende coronagolven. Iedereen raakt vroeg of laat besmet. Maar het zijn vooral de kwetsbaarsten die een hoog risico op hospitalisatie blijven lopen. Om die reden achten experts het reëel dat basismaatregelen, zoals de anderhalvemeterregel, na 2021 nog niet zullen verdwijnen. Zeker niet in de seizoenen waarin het virus aanweziger is.

Schermvullende weergave ©Serge Baeken

‘De zorg zal zich flexibel moeten organiseren en nog enige tijd bedden op de intensieve zorg op- en afschalen’, voorspelt Steven Callens, het hoofd infectieziekten van het UZ Gent. Die accordeonbeweging is niet nieuw - in griepseizoenen maken ziekenhuizen ze ook. ‘Maar de grote bezorgdheid is of hun capaciteit na meerdere coronagolven nog groot genoeg zal zijn. Er is veel personeel langdurig uitgevallen. En de instroom is al lang ontoereikend.’ Het is niet omdat het coronavirus minder woedt, dat de druk in de ziekenhuizen evenredig daalt. Er moet voldoende mankracht zijn. Ook om de zorgachterstand weg te werken - dat duurt in het slechtste geval jaren.

De grote bezorgdheid is of de ziekenhuiscapaciteit na meerdere coronagolven nog groot genoeg zal zijn. Steven Callens Hoofd infectieziekten UZ Gent

Wanneer corona voorspelbaar en beheersbaar wordt, valt volgens experts niet te voorspellen. Wat zeker is, is dat België ver afstaat van een zogenaamde endemie. In Israël, waar miljoenen mensen een derde prik kregen, gaat het beter. Ook Portugal, met een vaccinatiegraad van 98 procent, lijkt op de goede weg. In die landen mag een pak meer dan bij ons. Er is geen verplicht telewerk. Bars en clubs zijn open voor wie een QR-code heeft.

Lees Meer Hoe pak je de verplichte telewerkperiode slim aan?

Wat vast staat is: vaccinatie blijft dé manier om te voorkomen dat het virus schade berokkent.

Wil dat zeggen dat na de derde ook een vierde, vijfde of zesde prik volgt? ‘Zoiets wordt duidelijk in de praktijk. Het kan zijn dat de booster ons immuunsysteem zo opkrikt dat bijkomende vaccins onnodig zijn. Maar ook een afkalvende bescherming na een half jaar is een mogelijkheid’, zegt viroloog Johan Neyts (KU Leuven). De duur van werkzaamheid van een vaccin is niet te voorspellen. ‘Het is en blijft een kat- en muisspel.’

Experts gaan ervan uit dat de overheid met almaar minder maatregelen zal tussenkomen naarmate de impact van het virus kleiner wordt. Wel moet het verantwoordelijkheidsgevoel bij de bevolking toenemen. ‘Een meer Aziatische levenswijze zou niet slecht zijn’, zegt microbioloog Bruno Verhasselt (UZ Gent). ‘Mondmaskers gebruiken op risicovolle plaatsen of momenten, of minder handen geven. Dat soort gedrag maken we ons best eigen.’

De vraag is of mensen spontaan zulke maatregelen gaan toepassen. Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) noemt dat naïef. ‘Wil je dat mensen een bepaald gedrag verankeren in hun levensstijl, dan moeten ze de noodzaak ervan inzien.’ De communicatiestijl in ons land bemoeilijkt dat. ‘Het beleid stelt veel maatregelen voor als zaligmakend. Het mondmasker, de vaccins, het Covid Safe Ticket, de boosters: om de zoveel tijd komen ze met dé oplossing, alsof we daarna van het virus verlost zijn. Beter zou zijn om realistische verwachtingen te scheppen. Zoals: deze maatregelen verminderen de kans op besmetting, maar herleiden ze niet tot nul.’

Barometer

Lees Meer De coronanoodrem die niet tijdig ingebouwd raakte

Vansteenkiste blijft hameren op het belang van een barometer, die burgers en sectoren aan de hand van kleurcodes uitlegt hoe de coronasituatie is en welke maatregelen verwacht worden. Coronacommissaris Pedro Facon werkte daaraan, maar door gekibbel in de regering kwam de tool er niet. Zonde, vinden velen. Want zo’n kader helpt niet alleen voor het omgaan met corona op de lange termijn, het biedt ook een basis voor toekomstige pandemieën.

Volgens de virologen en infectiologen heeft onze overheid een fout gemaakt door in oktober alle maatregelen los te laten. Zoiets moest gefaseerd gebeuren. Callens stoort zich aan het feit dat beleidsmakers zich telkens laten verrassen. ‘We hebben nood aan langetermijnplannen. Voor 2022 en de jaren daarna. We kunnen nog zoveel meer anticiperen. Begin dit jaar raadde onze expertengroep GEMS al aan om met een winterplan te komen. Maar dat kwam er niet.’