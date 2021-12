Hoge Gezondheidsraad zet licht op groen voor vaccinatie kinderen

De Hoge Gezondheidsraad heeft een positief advies afgeleverd over de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Dat meldt VTM Nieuws en werd bevestigd aan De Tijd. Het advies werd vanmiddag voorgesteld aan de Taskforce Vaccinatie. Die moet nu een advies formuleren voor de Interministeriële Conferentie, waarin alle ministers van Volksgezondheid zetelen. Op die vergadering, die gepland is voor maandag, wordt de knoop finaal doorgehakt.

Er is weinig twijfel dat er groen licht komt. België heeft al 336.000 kinderprikken in stock om in januari te beginnen en eind februari af te ronden met een tweede prik. Het gaat telkens om een verlaagde dosis van het Pfizer-vaccin. Tussen prik een en twee moeten 21 dagen zitten.

Vaccinatiecentra

Om de prik te zetten wordt opnieuw naar de vaccinatiecentra gekeken. De Vlaamse regering wacht af of de centra het zien zitten om ongeveer een half miljoen kinderen in te enten, nu ze ook massaal boosterprikken moeten zetten. De centra mogen zelf aangeven of ze het zien zitten of niet. Als dat een probleem is, worden andere locaties gezocht.