Drie weken kerstvakantie, horeca blijft open tot 23 uur

De federale en regionale topministers kwamen vrijdagochtend in het Overlegcomité bijeen na een noodkreet van de ziekenhuizen dat de situatie er door het toenemende aantal covidpatiënten bijna onhoudbaar is geworden. De expertengroep GEMS pleitte voor een lockdown-light, waarbij de horeca vroeger sluit, evenementen worden geschrapt, de bubbel van vijf terugkeert er een afkoelingstiendaagse komt in het kleuter- en basisonderwijs.