Horeca dicht om 23 uur, maximaal met zes aan tafel

Het overlegcomité bevestigde verder in grote lijnen de voorstellen van het federale kernkabinet . Zaalsporten mogen nog, maar zonder publiek. Buitensport - zoals het voetbal in eerste klasse - kan met publiek.

De maatregelen gaan zaterdag in. Er is een uitzondering voor professionele events. Die kunnen vanaf maandag enkel nog zittend doorgaan.

Commotie

Op het Overlegcomité was er ook commotie over de strategie rond de derde herhalingsprik, en vooral de communicatie van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) daarover.

Er was al beslist dat tegen april volgend jaar elke Belg een derde prik krijgt om de antistoffen tegen het coronavirus een extra boost te geven. Weyts - die niet aanwezig was op het overlegcomité - liet via sociale media verstaan dat leraren en crèchebegeleiders opgenomen worden in de doelgroep die voorrang krijgt. De derdeprikcampagne is al begonnen bij mensen met een verstoorde immuniteit, bejaarden en het zorgpersoneel.