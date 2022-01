Immunoloog Bart Lambrecht: 'We kunnen ons afweersysteem trainen’...

Terwijl omikron de coronabesmettingen naar recordhoogtes stuwt, ziet longarts- immunoloog Bart Lambrecht lichtpuntjes. Met nieuwe therapieën, gepersonaliseerde medicatie en een beter inzicht in onze weerstand kunnen we corona stilaan verslaan. ‘We staan echt niet meer met onze rug tegen de muur.’

Bart Lambrecht (53) staat al twee jaar in de frontlinie bij de pandemie. De wetenschapper die voor zijn wereldvermaarde onderzoek naar astma en allergieën onlangs met vertraging de excellentieprijs van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) kreeg uitgereikt, draait als longarts aan het UZ Gent mee op de covidafdeling van het ziekenhuis. ‘In het begin was het alle hens aan dek. Nu alles meer onder controle is, heb ik er nog één dag per week dienst.’ Dat laat meer ruimte voor zijn ander werk: onderzoek naar een beter begrip van het virus en de reactie van ons lichaam.

Als onderzoeksdirecteur ontstekingsziekten aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) zit Lambrecht met zijn team van 350 wetenschappers mee in de cockpit van de Belgische speurtocht naar nieuwe medicijnen. ‘Veel onderzoek in deze pandemie is te slordig gebeurd, waardoor er achteraf niets nuttigs uitkwam. Dat wilden wij absoluut vermijden. Alleen vraagt dat veel tijd en enorm veel werk. Om een idee te geven: één studie hebben we pas deze week opnieuw verstuurd naar een tijdschrift. Zo lang duurt dat dus.’

Wat is er uit jullie studies gekomen?

Bart Lambrecht: ‘We begrijpen vooral waarom niet iedereen die ziek wordt risico loopt om te overlijden. Een minderheid belandt in het ziekenhuis en een minderheid daarvan overlijdt. Via bloedtests kunnen we nu bepalen wie in die gevarengroep zit. Dat betekent dat we gerichter kunnen behandelen. Een van de opties is reumamedicatie, blijkt uit een groot internationaal onderzoek waarvan wij mee het Belgische luik voor onze rekening hebben genomen. Als we die medicatie bij ernstig zieke patiënten gebruiken, vermindert het risico op overlijden met 30 procent. Dat betekent natuurlijk dat er nog altijd veel mensen overlijden. Het zijn dus geen wondermiddelen. Maar het is wel een belangrijke stap vooruit.’

Nochtans werd bericht dat uit de Belgische data bleek dat de reumamedicatie weinig effect had?

Lambrecht: ‘Pas toen we onze resultaten aan de studies uit andere landen toevoegden, was het effect te zien. Dat is een eyeopener. Het toont vooral dat onze Belgische gezondheidszorg zeer goed is. De sterfte in onze ziekenhuizen bij patiënten op intensieve zorg is een op zes. In het Verenigd Koninkrijk is dat een op drie. Dubbel zo hoog dus. Dat betekent dat we met onze standaardzorg al heel goed zorgen, waardoor het effect van nieuwe medicatie minder hard opvalt. Dat mag wat meer worden gezegd.’

Is dat niet omdat mensen hier sneller op intensieve zorg belanden omdat we meer bedden hebben?

Lambrecht: ‘Nee, de karakteristieken van de patiënten zijn dezelfde. De Belgische zorg is gewoon beter. We weten bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat beademde patiënten worden gedraaid: op de buik, op de rug, weer op de buik. Dat is arbeidsintensief, het vraagt veel van de verpleegkundigen. Maar als je het rigoureus doet, daalt het risico op overlijden.’

‘Wij hebben daar veel goede protocollen over en die worden overal in ons land gevolgd, ook in de kleinere ziekenhuizen. In het Verenigd Koninkrijk zijn mensen ook zwaarlijviger en is er meer onbehandelde hoge bloeddruk. Dat veroorzaakt ook meer sterfte, waardoor de tests van medicijnen daar meer effect hebben. Niet toevallig kwam de studie over het nut van dexamethason, een corticosteroïd, uit het Verenigd Koninkrijk. Het middel bleek er de sterfte van 31 naar 26 procent terug te dringen. Alleen, die 26 procent is nog altijd dubbel zo hoog als de cijfers hier.’

Maar de conclusie is wel dat de medicijnen nut hebben, ook hier?

Lambrecht: ‘We leren vooral dat het weinig zin heeft blindweg medicijnen te geven. Je moet het per patiënt bekijken. Daarom zijn die bloedtests zo belangrijk. We hebben ontdekt dat een bepaald reumamedicijn niet veel doet als je het zomaar geeft. Maar bij mensen met een verhoogde suPAR-testwaarde werkt het wel. Dat komt neer op personalized medicine: je geeft niet iedereen hetzelfde, je kijkt wie wat nodig heeft en wanneer. Dat inzicht is cruciaal voor meer dan corona alleen.’

‘Coronapatiënten op intensieve zorg hebben een plotse ontstekingsreactie in de longen: ARDS of acute respiratory distress syndrome. De voorbije dertig jaar zijn een pak veelbelovende medicijnen voor ARDS getest, zonder dat er ooit iets positiefs is uitgekomen. Ze noemen dat het kerkhof van de farma. Wat we nu beseffen, is dat we eigenlijk nooit rekening hebben gehouden met de precieze timing. Wanneer moet je een medicijn precies toedienen? Niet te vroeg, niet te laat en niet bij iedereen, zo blijkt.’

Is die timing belangrijk omdat de problemen met corona in essentie over ons afweersysteem gaan?

Lambrecht: ‘Absoluut. Bij mensen die ernstig ziek worden, overreageert vooral het afweersysteem. Je kan dat vergelijken met auto-immuunziekten. Daarom gebruiken we reumamedicijnen. (bij reuma is het afweersysteem ontregeld, waardoor iemand chronische ontstekingen krijgt, red.) Dat is soms lastig te vatten. Aan de ene kant heb je je afweersysteem nodig om je te beschermen tegen het virus. Maar eens je ziek bent, moet je soms net het afweersysteem afremmen omdat het in overdrive gaat.’

‘Dat maakt die timing zo belangrijk. Als je een medicijn te vroeg geeft - voor of net na de besmetting - leg je alles plat en dat wil je niet. Het is cruciaal om te kunnen meten wanneer de cytokinestorm begint. Dat is de medische term voor de toename van ontstekingen in de longen waardoor zuurstofopname veel moeilijker wordt. Vandaar die tests. In ons Belgische onderzoek hebben we aangetoond dat patiënten met een verhoogde suPAR-waarde twee keer zoveel kans hebben om te overlijden. Als we dan weten dat die reumamedicatie zin heeft, maakt dat een groot verschil. Er wordt veel over de vaccins en over antistoffen gesproken, maar de jongste maanden zijn enorme stappen gezet in het onderzoek naar dat type van biomerkers, indicatoren in ons lichaam die iets zeggen over het verloop van de ziekte. We werken aan een artikel daarover.’

Worden zulke tests nu al breed ingezet om patiënten gerichter te behandelen?

Lambrecht: ‘Nog niet. Het zou in principe kunnen, maar dan moet daarvoor budget worden vrijgemaakt. Als je het echt op grote schaal wil toepassen, moet die suPAR-test worden terugbetaald en daar bestaat nog geen regeling voor. Vervolgens moet je ook de medicatie breed beschikbaar maken, wat ook weer duur is.’

Maar als we het allemaal betaald en geschaald krijgen, bent u optimistisch dat we over een goed arsenaal beschikken om de zieken te helpen?

Lambrecht: ‘We zijn al veel beter gewapend. Het gebruik van monoklonale antistoffen, de cocktail waarmee Donald Trump destijds is behandeld, was ook echt een doorbraak. Toen was het iets voor de happy few. Vandaag schrijven we het gewoon voor aan patiënten die een slechte afweer hebben of die veel risico lopen omdat ze kanker hebben en chemotherapie krijgen.’

‘Er is natuurlijk nog verbetering mogelijk. Ik vind dat we in België nog meer gebruik kunnen maken van reumamedicijnen. En we hebben echt een antiviraal medicijn nodig, een middel dat het virus afremt. Dan kunnen we bij een zieke patiënt alvast het virus uitschakelen, zodat we ons daarover geen zorgen meer moeten maken en kunnen focussen op het aanpakken van het afweersysteem. Maar ook dat begint nu te komen. In de VS zijn nu al twee zulke medicijnen goedgekeurd, bij ons zal dat ook gebeuren.’

‘Al bij al staan we echt niet meer met onze rug tegen de muur. En zit nog meer in de pijplijn.’

Als we corona willen verslaan, moet het van onze immuniteit komen. Begrijpen we al meer waarom sommige mensen beter beschermd zijn? En hoe goed zijn we beschermd?

Lambrecht: ‘Al veel meer. Ook daar hebben veel Belgische ziekenhuizen meegewerkt aan verschillende onderzoeken. Eén verrassende conclusie was dat onderliggende genetische factoren een grotere rol spelen dan we dachten.’

‘Als gezonde mensen heel ziek worden door corona, gaat het in 10 procent van de gevallen om mensen met een genetische afwijking in de interferonproductie. Interferonen zijn eiwitten die ons beschermen tegen virusinfecties. Daar lopen nog studies rond, maar die mensen kunnen we dus wel helpen door snel nagemaakte interferonen toe te dienen, waarmee we de afweer net boosten.’

‘Natuurlijk speelt niet alleen het aangeboren afweersysteem een rol. Je afweersysteem is veel efficiënter als je al veel infecties hebt gehad in je leven. Tien jaar geleden wisten we dat niet, maar door je aangeboren afweersysteem te trainen wordt het alsmaar beter.’

Mensen met een goed getraind afweersysteem zijn dus beter beschermd tegen corona?

Lambrecht: ‘Voor de pandemie uitbrak, waren we volop aan het kijken naar het effect van boerderijstof op virusinfecties. Boerderijstof is de lucht die je vindt op boerderijen en die vol natuurlijke ‘vuiligheid’ zit, zoals bestanddelen van dode bacteriën en schimmels. In 2015 hebben we aangetoond dat blootstelling daaraan als kind ons beter wapent tegen allergieën en astma.’

‘Nu waren we tests aan het doen met het PVM-virus, dat sterk op het coronavirus lijkt. We zagen dat muizen die eerst aan boerderijstof werden blootgesteld totaal niet ziek werden, terwijl de andere muizen 15 procent van hun lichaamsgewicht verloren en vijf dagen best ziek waren. Het punt met ons afweersysteem is: het moet ooit eens worden ‘aangezet’ zodat het in paraatheid wordt gebracht om met virussen om te gaan.’

Dat is voor veel vaccinsceptici een argument. Dat was voor corona al zo. Ouders wilden geen vaccin tegen mazelen meer voor hun kinderen vanuit de overtuiging dat het lichaam beter op een natuurlijke manier tegen de vieze buitenwereld leert te vechten.

Lambrecht: ‘Daar gaat het helemaal niet over. Dat is een verkeerde interpretatie. Vaccinatie is de efficiëntste medische ingreep ooit. Het is het mooiste voorbeeld van preventieve geneeskunde, met een langdurig effect. Het redt miljoenen levens. Vergeet niet: we vaccineren maar tegen een fractie van de bestaande ziektes: namelijk de levensbedreigende.’

‘Het trainen van ons afweersysteem moet komen van banale dingen, zoals verkoudheden of diarree. Het probleem is dat we ons daar sinds de Tweede Wereldoorlog veel minder aan blootstellen. Gezinnen worden kleiner, dus broers en zusjes besmetten elkaar minder. We komen minder in contact met dieren. Onze voeding is steriel geworden. Ik kom uit een tijd waarin we nog rauwe melk van bij de boer dronken, nu is veel van onze voeding zelfs bestraald om elke mogelijke bacterie te doden en ze lang houdbaar te maken.’

Een probleem is dat we ons sinds de Tweede Wereldoorlog veel minder blootstellen aan verkoudheden of vuiligheid. Bart Lambrecht

‘Ons afweersysteem krijgt dus weinig verschillende prikkels. Het ziet een eentonige buitenwereld. Als er dan iets nieuws binnenkomt, zoals dit coronavirus, wordt dat gezien als iets dramatisch en reageert ons lichaam buiten proportie.’

Zijn we dan nu ons immuunsysteem aan het trainen, met vaccins en besmettingen? Ook als er steeds nieuwe varianten blijven komen, zoals omikron?

Lambrecht: ‘Dat doen we zeker. Je moet dat vergelijken met influenza. Iedereen is daar al eens mee in contact geweest, waardoor je een natuurlijke immuniteit opbouwt. Antistoffen zijn maar een deel van dat verhaal. Dat is wat we makkelijk kunnen meten, daarom wordt er veel over gesproken. Maar bij veel respiratoire virussen zie je hetzelfde patroon: je bouwt na besmetting antistoffen op, maar die bieden slechts tijdelijk bescherming. Na een tijd verdwijnen ze uit je lichaam en dan kan je weer worden besmet.’

‘De echte kruisbescherming komt van onze T-cellen, immuuncellen die een geheugen opbouwen om virussen te herkennen en weg te ruimen. Dat is belangrijk als het virus muteert. De kans is veel groter dat een T-cel iets herkent dat uniek is voor een hele virusfamilie en dus in actie schiet als het dat detecteert. We noemen dat niet-steriliserende immuniteit: je kan dan nog altijd geïnfecteerd raken, maar de ziekte verloopt veel milder. Dat zien we nu ook bij omikron.’

Er is dus licht aan het einde van de tunnel?

Lambrecht: ‘Ik denk wel dat we op weg zijn er met onze immuniteit uit te geraken. Niemand weet natuurlijk wat het virus nog in petto heeft. Maar als het zoals bij andere pandemieën gaat, komen we geleidelijk in een scenario dat corona evolueert tot iets wat we als een gewone verkoudheid ervaren of in het slechtste geval als griep. Er zullen nog uitbraken zijn, maar de kans dat de ziekenhuizen dan vol stromen, is veel kleiner. Net als bij de griep zullen vooral zwakkere mensen er nog last van hebben.’

Kunnen we op een bepaald moment stoppen met vaccineren? Geen vierde, vijfde of zesde prik meer?

Lambrecht: ‘Dat hangt ervan af. Ik weet te weinig van de plannen om me daarover uit te spreken. Maar er is zeker een scenario denkbaar waarbij alleen nog risicopatiënten of gezondheidswerkers een jaarlijkse prik krijgen. Net zoals ik al twintig jaar mijn griepprik krijg. Daar is ook niets verkeerd mee.’

Zijn er bijkomende zaken die we kunnen doen om onze afweer te boosten, zoals voedingssupplementen nemen?

Lambrecht: ‘Het probleem is: weinig gedegen onderzoek toont aan dat die echt werken. In bepaalde gevallen, zoals bij mensen met een aangetoond zinktekort, raad ik altijd aan pillen te nemen. Maar je moet dat niet zomaar doen. Het geeft ook een vals gevoel van veiligheid. Mensen nemen supplementen en denken dat er niets kan gebeuren. Als je gevarieerd eet, is dat doorgaans voldoende.’

‘Iets anders is: we moeten vooral niet overdrijven met onze hygiëne. Als kinderen iets van de grond oprapen en in hun mond steken, springen ouders daar soms op alsof het een doodzonde is. Ik heb eens een verhaal gehoord van een moeder die haar dochter verplichtte haar handen te wassen nadat ze een kat had geaaid. We maken vandaag onze keukens schoon met producten die twintig jaar geleden werden gebruikt om de operatiekamer steriel te maken.’

‘Zo doorgedraaid zijn we soms. Terwijl we die diversiteit nodig hebben voor onze afweer. In Duitsland werken we mee aan onderzoek waarbij 1.600 baby’s minimaal gepasteuriseerde melk krijgen, quasi vergelijkbaar met rauwe melk dus, omdat we schatten dat het veel beter is voor hun immuniteit.’

In de hele pandemie is dat wel wat we te horen kregen: hygiëne, handen wassen, oppervlaktes schoonmaken.

Lambrecht: ‘Dit is een noodsituatie. Maar eerlijk: ik ben heel blij dat de crèches gedurende de hele pandemie zijn opengebleven. Als we die kleine kinderen twee jaar lang alleen maar bij de ouders hadden gelaten, zagen we over een paar jaar zeker een sterke stijging van astma en allergieën. Verschillende studies hebben aangetoond dat kinderen in de crèche misschien wel tweeënhalve keer meer infecties hebben dan andere kinderen. Maar je hebt die wel nodig, want later lopen ze de helft minder risico op allergieën. En dat is blijvend.’

Hoe belangrijk is het coronaonderzoek voor uw ander werk?

Lambrecht: ‘Het is een boost voor research rond longen in het algemeen. Als je ziet wat in zo’n korte tijd allemaal is gepresteerd, is dat simpelweg spectaculair. Voor corona dachten we dat mRNA-vaccins (de technologie achter de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, red.) iets exotisch waren, en veel te duur om op grote schaal te maken. Nu blijkt dat het kan, staat niets in de weg om die technologie ook voor influenza of tbc te gebruiken. We zijn al bezig om zulke vaccins te maken tegen allergie. Er is een enorme stroomversnelling.’

U bent met het Gentse biotechbedrijf Argenx ook een traject gestart om een van hun medicijnen in ontwikkeling in te zetten tegen corona. Daar hebben we niets meer van gehoord.

Lambrecht: ‘Dat is ook stopgezet. Na de eerste golf was het weinig zinvol ermee door te gaan. Voor de andere toepassingen, vooral auto-immuun- en neurologische aandoeningen, loopt de ontwikkeling van het medicijn verder.’

U ontwikkelt met Argenx ook een potentieel astmamedicijn sinds 2019. Hoe staat het daarmee?

Lambrecht: ‘Corona heeft ons parten gespeeld, maar we zijn ermee bezig. Dat project ligt me het nauwst aan het hart. Bij astmapatiënten ontstaan in de luchtwegen eiwitkristallen die taaie slijmophopingen veroorzaken. Zie het als een soort prikkeldraadbollen waarrond het slijm vast komt te zitten. Wij hebben dat proces voor het eerst in kaart kunnen brengen en Argenx overtuigd er een antistof tegen te maken. Het is echt een partnerschap.’

‘Intussen weten we welke molecule we nodig hebben. We hebben muizen kunnen maken die dat slijm ook aanmaken, dus we hebben de infrastructuur om tests te doen. De vraag is nu: hoe moeten we het toedienen? Via inademing of via de bloedbaan? In dat stadium zitten we. Voorlopig ziet alles er goed uit, maar het is onmogelijk te zeggen wanneer het medicijn er is.’

Het zou een primeur zijn. Er bestaat geen geneesmiddel voor mensen die zwaar last hebben van astma.

Lambrecht: ‘Inderdaad. Het aanpakken van die taaie slijmproppen is volledig nieuw. Astma treft ook steeds meer mensen. Een op de twaalf volwassenen heeft er last van. Bij kinderen is dat een op de acht. In elke klas is er wel iemand met een puffer. Het is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen.’

U hebt dat onderzoek met Argenx ook voorgesteld op Wall Street, voor tweehonderd businessanalisten.

Lambrecht: ‘Dat was echt bijzonder. Ik dacht op voorhand: ik moet het bevattelijk genoeg maken, zodat ze het begrijpen. Maar ik heb zelden meer kritische vragen uit het publiek gekregen. Dat waren mensen met doctoraten die bij investeringsgroepen en grote banken werken. Ze wisten precies wat een medicijn nodig heeft om het te maken. Ik was zwaar onder de indruk. Maar het was vooral leuk om je werk eens totaal anders te tonen.’

Loopt u de deur plat in Gent?

Lambrecht: ‘Niet alleen bij Argenx, we hebben veel biotechpartners. Dat is het leuke aan het ecosysteem rond biotech in Vlaanderen: we gebruiken elkaars sterktes. Als Belgische onderzoeker sta je bij buitenlandse farmagiganten vaak in de wachtrij om iets nieuws te mogen testen. Hier staan we in poleposition. Iedereen profiteert daarvan. Voor je kenniseconomie zijn bedrijven als Argenx, Ablynx en Galapagos een zegen.’

‘Om een idee te geven: in Duitsland rekruteerde BioNTech, het bedrijf dat het mRNA-vaccin heeft ontdekt voor Pfizer, vorig jaar een op de acht mensen die hun doctoraat hebben behaald. Een op de acht! Van alle gedoctoreerden in Duitsland, over alle disciplines heen dus. Beeld je in wat dat doet voor een hele generatie knappe koppen. Dat is een enorme opportuniteit.’

