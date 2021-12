De beursgenoteerde bioscoopgroep Kinepolis heropent op 1 januari haar cinema's in ons land.

De federale topministers hebben dinsdagavond beslist dat er een nieuwe regeling komt voor cinema's en theaters, nadat de Raad van State de sluiting van de cultuursector had geschorst. De beursgenoteerde bioscoopgroep Kinepolis laat in een persbericht weten dat het haar deuren in België heropent op 1 januari.