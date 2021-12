Licht op groen om kinderen van 5 tot 11 jaar te vaccineren

De politiek zet het licht op groen voor de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen. Kinderen met onderliggende aandoeningen krijgen voorrang.

De federale en regionale ministers van Volksgezondheid hebben beslist dat 5- tot 11-jarige kinderen gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Vorige week gaf de Hoge Gezondheidsraad al een positief advies, na een Europees fiat eind november.

Op dit moment is het Pfizervaccin het enige dat al goedgekeurd is voor de vaccinatie van kinderen. In principe krijgen kinderen twee prikken, met elk 10 microgram van het vaccin. Dat in tegenstelling tot jongeren ouder dan twaalf jaar en volwassenen, die een dosis van 30 microgram krijgen.

Ondanks de lagere dosis maken de kinderen evenveel antistoffen aan als 16- tot 25-jarigen, stellen Pfizer en BioNTech. Eventuele bijwerkingen zijn dezelfde als in andere leeftijdsgroepen. Het gaat over pijn op de plaats van de injectie, vermoeidheid, hoofd- en spierpijn. Die effecten zijn doorgaans mild en verdwijnen enkele dagen na de prik.

Eind december verwacht België een eerste levering met 336.000 van die 'kinderdosissen' van het Pfizer-vaccin. De Vlaamse regering wacht af of de vaccinatiecentra het zien zitten om zo'n half miljoen kinderen in te enten, nu ze ook massaal boosterprikken moeten zetten. De centra mogen zelf aangeven of ze het zien zitten of niet. Als dat een probleem is, worden andere locaties gezocht.

Kinderen met een onderliggende aandoening, die ruim tien keer meer kans hebben om in het ziekenhuis te belanden, krijgen voorrang. Voor de rest zal de volgorde van de vaccinatie, net als bij de rest van de bevolking, volgens leeftijd verlopen. Kinderen zullen van oud naar jong worden opgeroepen, maar als het oudste kind van een gezin wordt ingeënt, mogen broertjes en zusjes meekomen.

Scholen

Besmette kinderen die zo ziek zijn dat ze moeten worden opgenomen zijn zeldzaam. Sinds het begin van de pandemie werden in ons land slechts 135 kinderen tussen 5 en 11 jaar door covid in het ziekenhuis opgenomen. De vaccinatie van kinderen dient vooral indirecte doelen, zoals het openhouden van de scholen. Doordat de meeste mensen boven de twaalf jaar gevaccineerd zijn, verspreidt het virus zich het meest in de jongere leeftijdsgroepen. De jongste weken draaiden veel scholen vierkant door quarantaines, vele moesten zelfs de deuren tijdelijk sluiten.