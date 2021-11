Lockdown light in Nederland: ‘De klanten komen nu twee uur vroeger’

Door vroeger op café of restaurant te gaan omzeilen de Nederlanders de lockdown light die sinds zaterdag van kracht is. Volgens experts hebben de maatregelen toch effect, al blijft de vrees voor een jojo-effect.

‘Helaas gelden vanaf morgen nieuwe coronamaatregelen. Ons restaurant moet om 19 uur sluiten. Bent u geïnteresseerd in een diner om 17 uur of een lunch?’ Nog voor het Nederlandse kabinet vrijdagavond strengere coronamaatregelen had aangekondigd, polste het Amsterdamse restaurant d’Vijff Vlieghen of we eventueel op een ander moment wilden langskomen.

De essentie Om de aanhoudende stijging van het aantal coronagevallen tegen te gaan legde de Nederlandse regering nieuwe maatregelen op.

Cafés en restaurants moeten de komende drie weken om 20 uur dicht.

De Nederlandse horecaorganisatie waarschuwde voor burgerlijke ongehoorzaamheid, maar die blijft uit.

Klanten passen zich aan de regels aan: ze gaan vroeger uiteten.

Zondagavond half zes, 2,5 uur vroeger dan het aanvankelijke uur van reservatie, schuiven we aan tafel bij het instituut in het historische centrum van de Nederlandse hoofdstad. Het kabinet gaf de cafés en restaurants uiteindelijk iets meer respijt. Ze mogen tot 20 uur openblijven, een uur langer dan het sluitingsuur dat eerder was uitgelekt.

Een naamplaatje verraadt dat we aan een tafel zitten waar Piet Römer, de acteur die inspecteur De Cock speelde in de televisiedetective 'Baantjer', ooit dineerde. ‘Normaal ontvangen we alleen ’s avonds klanten, maar nu zijn we open voor de lunch en voor een vroeg diner vanaf 17 uur. Zoals u ziet, gaan de mensen daar graag op in’, zegt een serveerster. ‘De klanten komen nu twee uur vroeger dan normaal.’

Door de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen en de toenemende druk op de ziekenhuizen waren extra maatregelen onvermijdelijk. De Nederlandse corona-experts adviseerden het kabinet voor twee weken de bioscopen en theaters te sluiten en evenementen af te gelasten.

2G-beleid

Met een vroeger sluitingsuur voor de cafés en de restaurants, die voor zaterdag tot middernacht mochten openblijven, nam de regering een andere beslissing. De maatregelen blijven drie weken van kracht. Daarna geldt de 2G-aanpak: alleen wie zich liet vaccineren of een besmetting heeft doorgemaakt krijgt nog de coronapas, die in de horeca en bij evenementen vereist is. Een negatieve test volstaat niet langer.

De sectororganisatie Koninklijke Horeca Nederland reageerde furieus. ‘De grens van het betamelijke is bereikt’, klonk het vrijdag in een persbericht. Volgens de organisatie zouden veel ondernemers langer openblijven en daar heeft ze naar eigen zeggen ‘alle begrip voor’.

Een wandeling door het centrum van Amsterdam leert dat de recalcitrante uitbaters in de minderheid zijn. ‘Het is kwart voor acht. Als u nog wat wilt bestellen, moet u haast maken’, zegt de barman van Café de Pels in de toeristische Negen Straatjes. Een vaasje, een Amsterdamse pint, en een spuitwater kunnen nog net.

De grens van het betamelijke is bereikt. Koninklijke Horeca Nederland Sectororganisatie

Enkele minuten voor acht plaatst de waard stoelen op de onbezette tafels als signaal. ‘Het was druk vandaag. Nu de mensen weten dat alles om acht uur sluit, komen ze wat vroeger om te winkelen en te borrelen’, zegt hij.

Rustige Wallen

Ook in alle anders bars worden de klanten naar buiten gejaagd. Zelfs op de Wallen, de wijk van foute cafés, coffeeshops en dames van lichte zeden, zijn rond half negen alle lichten gedoofd en de gordijnen dicht. Gestrande toeristen, onder wie veel Fransen en Oost-Europeanen, hadden zich de avond anders voorgesteld.

Maar is er wel een effect op de coronacurves van wat Nederland een lockdown light noemt? Is er wel virologische winst als mensen anticiperen door hun café- of restaurantbezoek te vervroegen? En is de Nederlandse aanpak zo een voorbeeld voor België, dat met nog hogere coronacijfers kampt?

‘Dit gaat zeker een effect hebben’, zegt Steven Van Gucht, viroloog van het wetenschappelijk instituut Sciensano. ‘Hoe je het draait of keert, dit leidt tot minder sociale contacten. Maar zelf ben ik geen voorstander van tijdelijke maatregelen, want je dreigt er een jojo-effect mee te creëren.’

Het is duurzamer in te zetten op minder drastische maatregelen, die mensen tijdens een langere periode kunnen volhouden. Steven Van Gucht Viroloog

De kans is groot dat mensen hun afspraken verschuiven. In plaats van elke week één keer ’s avonds met vrienden af te spreken dreigen ze als de maatregelen worden opgeheven in een week drie avonden wat te gaan doen, waardoor het coronavirus weer heel gemakkelijk verspreid kan worden.

Lang volhouden

‘Het is duurzamer in te zetten op minder drastische maatregelen, die mensen tijdens een langere periode kunnen volhouden. Ik denk aan het dragen van een mondmasker, dat de regel zou moeten worden in plaats van de uitzondering. Of aan zo veel mogelijk telewerken in sectoren waar het kan’, zegt Van Gucht.

De cafégangers in Café De Pels hadden liever nog wat langer gebleven. ‘Mogen we binnen een uur betalen?’, vraagt een vrolijke Nederlander als de barman om 20 uur de rekening presenteert. ‘Als ik dat doe, kom ik in de problemen’, luidt het antwoord.